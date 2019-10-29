В Україні вводять штраф за перевезення дітей не в автокріслі. Скільки доведеться заплатити

В Україні кожен 10-ий травмований у ДТП – дитина.

Це жахаюча статистика Міністерства охорони здоров’я України.

Ще навесні 2019 року в Україні планували істотно збільшити штрафи для водіїв за перевезення дітей неналежним чином, а саме – без автокрісел.

29 жовтня 2019 року Верховна Рада нарешті ввела за це штрафи.

Рішення прийнято у другому читанні.

Дитячі автокрісла – це основа виживання під час ДТП. Фото petrograd99/Depositphotos

Законопроект 1150 підтримали всі фракції. За нього проголосували 332 народних депутати.

Згідно з законопроектом, за порушення правил перевезення дітей водій отримує штраф у розмірі 30 неоподаткованих мінімумів (510 гривень).

При повторному порушені штраф сягатиме – 850 гривень.

Заборона перевозити дітей віком до 12 років і зростом до 145 сантиметрів у машині без використання спеціальних засобів, які дозволять пристебнути дитину пасками безпеки існувала й раніше, але штрафи не були передбачені.

Інфографіка від освітнього проекту "Відповідальні батьки"

У пояснювальній записці законопроекту йдеться:

"Наразі, чинним законодавством не передбачено норми, яка б встановлювала відповідальність за порушення правил перевезення дітей. Безпека дітей, в такому разі, прямо залежить від усвідомленості батьків, які в більшості випадків нехтують такими правилами безпеки.

Батьки забувають, що ігнорування встановлених правил перевезення дітей, а особливо, щодо користування автокріслами може призвести до загибелі дитини.

Так, випробування на безпечність демонструють: звичайні автомобільні сидіння і паски безпеки не гарантують захисту пасажира, зріст якого менше 135 сантиметрів.

При фронтальному ударі дитина легко вислизає з-під паска, виготовленого під габарити дорослого пасажира. Правильно встановлені дитячі автомобільні крісла є найдієвішим засобом пасивної безпеки для дитини. За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ), правильно встановлені дитячі автомобільні крісла зменшують імовірність смерті немовлят приблизно на 70%, і на 54-80% дітей".

Експерти з безпеки руху перераховують такі небезпечні ситуації для малюків:

а) дитина перебуває не в автокріслі, б) дитина сидить на передньому сидінні (спереду можна розміщувати дитину старше 12 років і зростом більше 145 см); в) дитина в автокріслі неналежно зафіксована в авто, г) дитина у віці до 1 року в автокріслі їде передом до руху (після року можна щоб малюк дивився вперед).

Чому не можна тримати маленьку дитину в авто на руках?

Якщо ви не пристебнуті та тримаєте дитину на руках – при ДТП ви вб’єте дитину власним тілом.

Якщо ж ви пристебнуті, то ви або зламаєте їй грудну клітину тиском, або не втримаєте її і вона вилетить з авто.

При зіткненні на швидкості у 30 км/год – дитина, що має вагу 7 кг, починає важити 135 кг. Коли автомобіль різко зупиняється, внаслідок інерції та імпульсу, дитина стає в 4-5 разів важчою, тому втримати її на руках стає неможливо, і вона перетворюється в ядро, яке вилітає з автомобіля.

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