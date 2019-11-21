Новорічні ялинки-2021: ціни, де купити легальну та штрафи за незаконну

ОНОВЛЕНО 16.12.2020

В Україні у 2020 році росте 13,5 мільйона новорічних ялинок.

Цього року з них планують зрубати до 520 тисяч дерев, повідомляє Держлісагентство.

З яких 237 тис. ялинок планується заготувати під час проведення рубок догляду за лісом, ще 289 тис. – на спеціальних плантаціях.

Фактична кількість залежатиме від заявок торгівельних організацій та споживачів.

Більшості цих дерев буде чотири роки, "зразковою" лісники вважають висоту 1 метр 10 сантиметрів.

В Україні у 2020 році росте 13,5 мільйона новорічних ялинок .

Фото Держлісагентства

Де купити

Ви можете купувати ялинки просто у державних лісгоспах.

Що саме можна придбати:

сосну звичайну

сосну палласа (кримська)

ялину європейську (смерека)

ялицю білу (піхта).

Держлісагенство стверджує, що це буде значно дешевше, ніж на ялинкових базарах.

Наприклад, при купівлі ялинок у державних лісгоспах ціна по Україні від 48 до 120 гривень.

Покупцям запропонують не лише зрубані дерева, а також такі, що ростуть у горщиках.

"Мета продажу ялинок у горщиках – запровадження під час зимових свят позитивної європейської альтернативи зрубаним новорічним ялинкам, формування громадської думки про недопущення самовільних рубок ялинок, привернення уваги до збереження і примноження лісів України", – зазначають у Держлісагентстві.

Ялинки від лісівників у контейнерах будуть продаватися у Вінницькій, Житомирській, Сумській, Волинській, Херсонській, Черкаській та Рівненській областях.

Ціна їх вища, тому й кількість обмежена. Вартість становить від 200 до 2500 грн залежно від висоти і породи.

Як перевірити, чи ялинка легальна

Новорічні ялинки маркуватимуть:

самоклейними етикетками;

пластмасовими бирками-стяжками.

Ці засоби розриваються при спробі їх зняття, тому повторно етикетки використати не можна.

Щоб перевірити походження ялинки, введіть номер із бірки, яка прикріплена до ялинки, на цьому сайті

Ялинки матимуть індивідуальний номер та штрих-код, який є в Системі електронного обліку деревини.

Туди вносять дані щодо постачальника, його підпорядкованості та форми власності.

Щоб перевірити походження ялинки, введіть номер із бірки, яка прикріплена до ялинки, на цьому сайті.

Або скачайте додаток з Play Market (скачати тут). Туди треба вводити лише номер, без серії.

Якщо інформація про ялинку відсутня, це може означати, що дерево зрубали незаконно.

Документом, що підтверджує легальність походження новорічних ялинок при їх транспортуванні, є товарно-транспортна накладна. Вимагайте її від продавця.

Штрафи

Штрафи за незаконну заготівлю новорічних дерев коливаються від 520 до 2347 грн залежно від діаметра хвойного дерева.

Розмір шкоди залежить від місця незаконної рубки новорічної ялинки та діаметра дерева у корі біля шийки кореня.

Тому значно простіше не ризикувати і купити легальне дерево.

Якщо вирубкою, перевезенням, зберіганням чи збутом хвойних ви заподіяли істотну шкоду, штраф буде від 17000 до 25500 грн, арешт на строк до шести місяців, обмеження волі до трьох років, або позбавлення волі на той самий строк.

За повторне порушення або попередню групову змову буде покарання обмеженням волі на строк від трьох до п’яти років або позбавлення волі на той самий строк.

Якщо порушення трапиться у заповідниках або на територіях чи об’єктах природно-заповідного фонду, або в інших особливо охоронюваних лісах, буде штраф від 25500 до 34000 грн, обмеження волі на строк від трьох до п’яти років або позбавленняя волі на той самий строк.

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