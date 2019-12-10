Чи захищає червона нитка? Пояснює Православна Церква України

Ви певно бачили людей з червоною ниткою на зап'ястку, яку вони пов'язували в надії захиститись від зла та вроків.

Проте Православна Церква України (ПЦУ) стверджує: червона нитка на руці не захищає від зла.

Про це ПЦУ пише на своїй офіційній сторінці у Facebook.

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"Як наслідок своєї недосконалості, слабкості духу та маловір‘я людина схильна покладати надію на щось вигадане, вірити у різноманітні забобони, які шкодять нашому духовному життю, пізнанню Бога та істинної віри.

Одним із таких забобонів є віра в те, що червона нитка на зап’ястку, зав’язана особливим чином, нібито оберігає від зла, вроків, хвороб чи інших напастей", – йдеться у пості.

ПЦУ додає, що традиція зав’язування червоної нитки на руці бере свій початок від настанов окремих тлумачів містично-філософського вчення кабали, а також вірувань деяких індусів.

Таку нитку батьки або жерці в’язали на знак посвяти дітей Ваалу (відомому в давнину фінікійському і західносемітському ложному божеству-демону).

"Зрештою, ми носимо різноманітний одяг, який складається із червоних, чорних, білих чи інших ниток... Але це всього-на-всього нитки, тканина, зовнішній одяг, це матеріальна, створена людиною річ, яка є тлінною… То яка в ній сила?", – підсумовує церква.

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