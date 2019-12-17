Набули чинності умови вступу у виші на 2020 рік. Що нового

2020 року поріг для вступу на бюджет становитиме щонайменше 125 балів, але водночас вступники зможуть подати 5 заяв на будь-які спеціальності.

Стали чинними умови вступу до вишів у 2020 році, повідомляє Міністерство освіти і науки.

✅ Наступного року на бакалавра вперше прийматимуть сертифікати ЗНО 4-х років: 2017-го (крім іноземних мов), 2018-го, 2019-го та 2020-го з усіх предметів.

Вступник зможе подати сертифікати в будь-якій комбінації (можна подати в одному пакеті один сертифікат 2017 року, один 2018-го та 2019 років, або ж усі одного року).

✅ Реєстрація електронних кабінетів та завантаження до них документів починатиметься 1 липня, а прийом заяв та документів – 13 липня.

Закінчується подання заяв о 18:00 22 липня – для тих, хто вступає лише за сертифікатами ЗНО, та о 18:00 16 липня – для осіб, які вступають на основі співбесіди, вступних іспитів або творчих конкурсів.

✅ Розширено можливості для вступників з особливими освітніми потребами.

Наступного року заклад повинен буде забезпечити таким вступникам умови для проходження іспитів.

2019 року вперше бюджетне місце в закладах МОН і МОЗ на медичні спеціальності йшло за вступником з найкращими балами.

Наступного року широкий конкурс планують провести також з Державною фіскальною службою та Міністерством культури, молоді та спорту.

✅ Для вступу на низку спеціальностей встановлені порогові бали.

Як і торік, 150 балів ЗНО з другого та третього конкурсних предметів треба мати для вступу на спеціальності "Стоматологія", "Медицина", "Педіатрія". Трохи підвищився конкурсний бал на спеціальності "Право", "Публічне управління та адміністрування", "Міжнародні відносини". Зі 130 балів він виріс до 140.

Минулого року творчі заліки та творчі конкурси обов’язково відбувались перед подачею документів у виші.

Так вдалось уникнути будь-якої можливості маніпулювати результатами творчих конкурсів, підганяючи їх під результати ЗНО. Тому ця практика продовжиться і у 2020 році.

✅ МОН перенесе вступні іспити для певних категорій вступників (учасники АТО, вступники із захворюваннями, які є перешкодою для складання ЗНО тощо) до початку подання заяв.

✅ Вступникам на бакалаврат на основі молодшого спеціаліста потрібно буде обов'язково подавати сертифікат ЗНО з української мови та літератури.

Крім того, для навчання за спеціальністю "Економіка" та спеціальностями галузей знань "Управління та адміністрування" та "Публічне управління та адміністрування" додатково потрібно буде подавати сертифікат ЗНО з математики (математики або історії України для вступу на контракт).

✅ Уперше буде держзамовлення на підготовку молодших бакалаврів як на ступінь вищої освіти.

Важливо, що для цих вступників не діятиме поріг 125 конкурсних балів для участі у конкурсі на бюджет.

✅ 2020 року планують розширити перелік спеціальностей, на які потрібно буде складати єдиний вступний іспит (ЄВІ) з іноземної мови за технологією ЗНО на магістратуру.

Так, у 2018 році таких спеціальностей було 18, у 2019 – 32, у 2020 році складання ЄВІ передбачено для більш як 80 спеціальностей. На спеціальності "Право" та "Міжнародне право" крім цього вступники складатимуть єдине фахове вступне випробування (ЄФВВ) з Права та Загальних навчальних правничих компетентностей.

Реєстрація на ЄВІ та ЄФВВ триватиме з 6 травня до 18:00 3 червня. Єдиний іспит відбудеться 1 липня, а єдине фахове вступне випробування – 2 липня.

Прийом заяв та документів для таких вступників почнеться 5 липня і триватиме до 22 липня. Для всіх інших вступників у магістратуру терміни подачі документів, складання іспитів та інших вступних процедур визначаються правилами прийому вишів.

✅ Подача електронних заяв тепер буде доступною не тільки для вступників на базі 11-ти класів, але й для вступників у магістратуру після бакалаврату.

Окрім того, можливість подачі документів через е-кабінети буде у вступників, які мають право на пільги.

Вас також може зацікавити:

Ми хочемо тримати з вами зв'язок. Будемо раді бачитися і спілкуватися з вами на наших сторінках у Facebook та у Twitter.

А якщо хочете бути в курсі лише новин та важливої інформації про здоров'я, підписуйтесь на нашу Facebook-групу про здоров'я та здоровий спосіб життя.