Електронні учнівські та студентські квитки: коли почнуть діяти, чи викидати пластикові та паперові

Катерина Хорощак головна редакторка УП. Життя
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18 грудня 2019

Студентські та учнівські квитки запровадять у 2020-2021 навчальному році.

Про це повідомили у телеграм-каналі прем’єр-міністра Олексія Гончарука.

Фото ОГО

Е-документи будуть підтвердженням статусу студента/учня та його прав на пільги. Паперові документи теж діятимуть.

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Скористатися ними буде можна буде через мобільний додаток "ДіЯ", який уже працює в бета-версії. 

Додаток у тестовому режимі запустили 11 грудня. Першим стали доступні електронні водійські права й цифровий технічний паспорт на авто.

Протестувати додаток могли 20 000 українців. Прийом заявок на участь у бета-тестуванні вже завершився.

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