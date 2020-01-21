36 тисяч для утримання дитини – мало чи багато? Соцмережі відреагували на заяву Новосад

На зарплату в 36 тисяч гривень не можна утримувати дитину.

Таку думку озвучила міністерка освіти і науки Ганна Новосад у інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".

Ганна Новосад

"Наразі моя зарплата на руки у середньому становить 36 тис. грн, це на 10 тис. грн менше, ніж я мала на посаді керівника директорату Міносвіти.

Мені цього вистачає, щоб нормально прожити. Я маю власне житло, службовий автомобіль, у мене немає часу ходити в кіно.

Але якщо ви мене запитаєте, чи влаштовує мене це, як молоду людину, яка має думати про своє майбутнє, про заощадження, про пенсію, то безперечно цього не вистачить,– зауважила міністерка.

Також у мене зараз немає сім'ї. В якийсь момент я захочу мати дитину, а на таку зарплату я її не зможу утримувати.

А я не готова піти на ситуацію, коли хтось утримуватиме мене, я повинна сама мати конкурентну зарплату. Тому настане час, коли я просто не зможу жити в Києві на таку зарплату, і це буде рішення, яке потрібно буде усвідомлено приймати".

Чимало користувачів соцмережі Facebook висловили своє обурення щодо такої заяви, зазначивши, що пересічний українець отримує значно меншу зарплату.

Однак є й такі, хто підтримав міністерку й описав свій досвід.

Це не вперше українські соцмережі лихорадить на тему коштів необхідних на утримання дитини.

У вересні 2018 року мама двох дітей Галина Самчук написала пост у якому оцінила свій вклад в сім'ю в фінансовому еквіваленті на 47 тисяч гривень. За добу пост поширило більше тисячі користувачів.

"Українська правда. Життя" зібрала думки з соцмережі щодо резонансної заяви Ганни Новосад у інтерв'ю.

Журналіст Вахтанг Кіпіані написав: "Оновив CV - даю майстер-класи членам Кабінету Міністрів України як утримувати дитину на 36 тисяч гривень. Дорого".

Заява не залишила байдужим колишнього народного депутата Олександра Сочка, який порекомендував міністерці "вдало" вийти заміж: "Хай би міністр освіти із зарплатою 36 тис вийшла заміж за директора "Укрпошти" із зарплатою 1 млн 867 тис.

А якщо серйозно, то Новосад можна зрозуміти в одному: якщо в одного міністра зарплата 250 тис, а у тебе 36, то це не лише про матеріальне забезпечення, а про те, що ти найдешевший міністр і твоє місце 150-е.

А ти представляєш галузь і галузь ця знову нещасна і обділена освіта".