36 тисяч для утримання дитини – мало чи багато? Соцмережі відреагували на заяву Новосад

На зарплату в 36 тисяч гривень не можна утримувати дитину.
Таку думку озвучила міністерка освіти і науки Ганна Новосад у інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".
|Ганна Новосад
"Наразі моя зарплата на руки у середньому становить 36 тис. грн, це на 10 тис. грн менше, ніж я мала на посаді керівника директорату Міносвіти.
Мені цього вистачає, щоб нормально прожити. Я маю власне житло, службовий автомобіль, у мене немає часу ходити в кіно.
Але якщо ви мене запитаєте, чи влаштовує мене це, як молоду людину, яка має думати про своє майбутнє, про заощадження, про пенсію, то безперечно цього не вистачить,– зауважила міністерка.
Також у мене зараз немає сім'ї. В якийсь момент я захочу мати дитину, а на таку зарплату я її не зможу утримувати.
А я не готова піти на ситуацію, коли хтось утримуватиме мене, я повинна сама мати конкурентну зарплату. Тому настане час, коли я просто не зможу жити в Києві на таку зарплату, і це буде рішення, яке потрібно буде усвідомлено приймати".
Чимало користувачів соцмережі Facebook висловили своє обурення щодо такої заяви, зазначивши, що пересічний українець отримує значно меншу зарплату.
Однак є й такі, хто підтримав міністерку й описав свій досвід.
Це не вперше українські соцмережі лихорадить на тему коштів необхідних на утримання дитини.
У вересні 2018 року мама двох дітей Галина Самчук написала пост у якому оцінила свій вклад в сім'ю в фінансовому еквіваленті на 47 тисяч гривень. За добу пост поширило більше тисячі користувачів.
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"Українська правда. Життя" зібрала думки з соцмережі щодо резонансної заяви Ганни Новосад у інтерв'ю.
Журналіст Вахтанг Кіпіані написав: "Оновив CV - даю майстер-класи членам Кабінету Міністрів України як утримувати дитину на 36 тисяч гривень. Дорого".
Заява не залишила байдужим колишнього народного депутата Олександра Сочка, який порекомендував міністерці "вдало" вийти заміж: "Хай би міністр освіти із зарплатою 36 тис вийшла заміж за директора "Укрпошти" із зарплатою 1 млн 867 тис.
А якщо серйозно, то Новосад можна зрозуміти в одному: якщо в одного міністра зарплата 250 тис, а у тебе 36, то це не лише про матеріальне забезпечення, а про те, що ти найдешевший міністр і твоє місце 150-е.
А ти представляєш галузь і галузь ця знову нещасна і обділена освіта".
Блогер Євген Іхельзон пише: "Когда министр заявляет, что не может содержать ребенка за 36 000 грн. в месяц, это нормально. Целиком отражает, к какому социальному слою человек принадлежит.
Далек от народа или не далек, так сказать.Послушали, перелистали дальше. Видимо, учителя и воспитательницы в детских садах вообще не должны рожать, пока не получат надбавку".
Колишній заступник голови Донецької ОДА Ігор Стокоз дивується, чому замість важливості реформи, всі обговорюють зарплату міністерки та потреби дитини, якої ще немає:
"Щодо Новосад: якби там не було, ще рік тому освітня громадськість обговорювала плюси та мінуси (?) концепції НУШ, перебіг процесу освітньої реформи, розглядали додаткові можливості для дітей з окупованих територій в отриманні якісної української освіти.
Сьогодні ж ми обговорюємо "малу" зарплату (36000грн) пані міністерки, якої не вистачить для утримання дитини, якої поки що ще нема…"
Деякі користувачі підійшли з гумором до цієї ситуації. Так, Леся Поліщук пропонує навчити міністрів: "Проведу швидкий тренінг міністрам. "Як вижити ДВА місяці на 36 тис. грн!" Недорого. Звертатись в особисті".
Варто відмітити, що серед користувачів є однодумці міністерки, які вважають таку позицію реалістичним поглядом на сучасні реалії.
Працівниця Центру Протидії Корупції Аліна Денисенко обурюється, чому на Новосад обвалился стільки критики через змодельовану ситуацію: "Я вважаю зарплату в 36 тисяч замалою для посади з таким рівнем відповідальності.
І я також переконана, що цих грошей замало будь-якій людині в Україні для нормального виховання дитини. А те, що більшість людей змушені жити на менші зарплати, не є підставою вважати, що це нормально…"
Журналіст Олександр Михельсон відмітив, що Новосад просто не розуміє цінової політики, але чесно про це говорить: "Мені в тому її пасажі впала в око фраза, що вона зараз небагато грошей на себе витрачає – наприклад, в кіно не ходить, бо їй ніколи.
Я був у Києві в кіно от у п'ятницю. Я скажу, що із зарплатнею 36 тисяч в кіно можна ходити двічі на день, і ще тисяч тридцять лишатиметься. Тобто вона тупо не уявляє, скільки коштує сходити в кіно. Тобто реально не ходить. Тобто чесна людина…"
Журналістка "Української правди.Життя" Наталія Бушковська зазначає, що кількість витрат на дитину залежить від умов у яких живе родина:
"Деяких обурює заява Новосад про те, що вона не змогла б утримувати дитину на 36 000 грн. Звичайно, запити у Новосад високі, це ясно. Але насправді, сума, на яку ви можете утримувати дитину, дуже сильно залежить від тих умов, які надала вам доля...
А нумо візьмімо таку задачку: самотня мати, успішна жінка, у якої в особистому житті не склалося, або вона свідомо вирішила сама народити дитину. Вона не киянка, давно орендує квартиру. Мама старенька, або померла, або у них погані стосунки. Їй потрібно сплачувати няню, оренду, харчування, памперси, одяг.
Якщо вона заробляла до пологів ці 36 000 грн, то робота хороша — треба гарно виглядати. Чи вистачить їй ці 36 000? Ох впритик! А якщо робота означає відрядження, то на няню піде більша частина грошей".
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