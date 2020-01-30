Трансгендерний, чоловік у фаті та тарган: які емодзі з’являться у гаджетах в 2020 році

Компанія Unicode представила версію Emoji 13.0, в якій з'явилися 62 нові іконки і 55 варіацій з різним кольором шкіри і гендером.

Минулого року до бібліотеки були додані одностатеві пари, проте користувачі критикували відсутність трансгендерного прапору.

Цьогоріч творці додали трансгендерний прапор і символ, смайл "сміх крізь сльози", чоловіка у фаті, анатомічний варіант серця та багато іншого.

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Нові емоджі. Фото emojipedia

Набір стане доступний у вересні-жовтні 2020 року, а поки ми пропонуємо подивитись на всі емодзі 2020:

Сміх крізь сльози

Замасковане обличчя

Італійський жест

Анатомічне серце

Анатомічні легені

Ніндзя

Особа в смокінгу

Жінка в смокінгу

Особа у фаті

Чоловік у фаті

Жінка годує дитину

Особа годує дитину

Чоловік годує дитину

Альтернативний Санта

Обійми

Чорний кіт

Бізон

Мамонт

Бобер

Полярний ведмідь

Додо

Перо

Тюлень

Жук

Тарган

Муха

Черв'як

Домашня рослина

Чорниця

Оливка

Перець

Корж

Тамале

Фондю

Чайник

Чай з бульбашками

Скеля

Деревина

Хата

Пікап

Ролик

Магічна палочка

Піньята

Матрьошки

Голка з ниткою

Вузол

В'єтнамки

Військовий шолом

Акордеон

Довгий барабан

Монета

Бумеранг

Пила

Викрутка

Гак

Сходи

Ліфт

Дзеркало

Вікно

Вантуз

Мишоловка

Відро

Зубна щітка

Надгробок

Плакат

Трансгендерний символ

Трансгендерний прапор

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