Трансгендерний, чоловік у фаті та тарган: які емодзі з’являться у гаджетах в 2020 році

Компанія Unicode представила версію Emoji 13.0, в якій з'явилися 62 нові іконки і 55 варіацій з різним кольором шкіри і гендером.
Минулого року до бібліотеки були додані одностатеві пари, проте користувачі критикували відсутність трансгендерного прапору.
Цьогоріч творці додали трансгендерний прапор і символ, смайл "сміх крізь сльози", чоловіка у фаті, анатомічний варіант серця та багато іншого.
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Набір стане доступний у вересні-жовтні 2020 року, а поки ми пропонуємо подивитись на всі емодзі 2020:
|
|Сміх крізь сльози
|
|Замасковане обличчя
|
| Італійський жест
|
|Анатомічне серце
|
|Анатомічні легені
|
|Ніндзя
|
|Особа в смокінгу
|
|Жінка в смокінгу
|
|Особа у фаті
|
|Чоловік у фаті
|
|Жінка годує дитину
|
|Особа годує дитину
|
|Чоловік годує дитину
|
|Альтернативний Санта
|
|Обійми
|
|Чорний кіт
|
|Бізон
|
|Мамонт
|
|Бобер
|
|Полярний ведмідь
|
|Додо
|
|Перо
|
|Тюлень
|
|Жук
|
|Тарган
|
|Муха
|
|Черв'як
|
|Домашня рослина
|
|Чорниця
|
|Оливка
|
|Перець
|
|Корж
|
|Тамале
|
|Фондю
|
|Чайник
|
|Чай з бульбашками
|
|Скеля
|
|Деревина
|
|Хата
|
|Пікап
|
|Ролик
|
|Магічна палочка
|
|Піньята
|
|Матрьошки
|
|Голка з ниткою
|
|Вузол
|
|В'єтнамки
|
|Військовий шолом
|
|Акордеон
|
|Довгий барабан
|
|Монета
|
|Бумеранг
|
|Пила
|
|Викрутка
|
|Гак
|
|Сходи
|
|Ліфт
|
|Дзеркало
|
|Вікно
|
|Вантуз
|
|Мишоловка
|
|Відро
|
|Зубна щітка
|
|Надгробок
|
|Плакат
|
|Трансгендерний символ
|
|Трансгендерний прапор
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