На пробне ЗНО-2020 вже реєструють. Пояснюємо навіщо його здавати

Розпочалася реєстрація на пробне зовнішнє незалежне оцінювання.

Його може пройти кожен охочий, а не тільки школярі.

Про це повідомляє Міністерство освіти та науки.

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На пробне ЗНО-2020 вже реєструють

Участь у тестуванні – не обов'язкова, але допомагає учасникам краще підготуватися до реального ЗНО.

Так, воно дає можливість правильно розрахувати час на вирішення тестів, заповнення бланків відповідей, зрозуміти, як відбувається процедура на практиці, об'єктивно оцінити власний рівень знань, психологічно налаштуватися на проходження тестування тощо.

Пробне ЗНО проходитиме у дві сесії: 📖 21 березня – з української мови та літератури; 📖 28 березня – з історії України, з математики, з біології, з географії, з фізики, з хімії, а також з іноземних мов (англійської, іспанської, німецької та французької).

До 24 січня реєстрація проходить на сайтах регіональних центрів оцінювання якості освіти (у назвах областей "зашиті" посилання на сайти центрів).

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Участь у пробному ЗНО є платною послугою. Тому кожен регіональний центр визначає її вартість самостійно, враховуючи, зокрема, витрати на друк і комплектуванням матеріалів, оплату праці працівників, долучених до організації тощо. Докладніше ознайомитися із вартістю пробних тестів у кожному регіоні можна тут.

Реєстрація та участь у пробному оцінюванні не означає автоматичну реєстрацію на основну сесію ЗНО.

Крім того, результати пробного тесту не будуть зараховані як оцінки за державну підсумкову атестацію та не впливатимуть на конкурсний відбір під час вступу до вишів.

Про зовнішнє незалежне оцінювання 2020 року читайте тут:

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