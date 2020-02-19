З 2020-го влаштування дітей в інтернати в Україні буде платним – Мінсоцполітики

В Україні з 2020 року дітей влаштовуватимуть у дитбудинки платно, а з 2023 року заклади розформують.

Про це заявив заступник міністра соціальної політики Олег Коваль.

Це відбуватиметься в рамках реформи будинків дитини.

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Діти зможуть жити в будинках дитини до 2023 року. Фото: belchonock/Depositphotos

"З 2020 року дітей не влаштовуватимуть до будинків дитини, а держава і громада буде здійснювати всі заходи, щоби зберегти можливість проживання та виховання дитини з рідними батьками, а також допомагати їм у складних життєвих обставинах.

У виключному випадку діти будуть направлені до патронатної або прийомної сім’ї чи сімейного будинку дитини", – зазначив Коваль.

За його словами, діти зможуть жити в будинках дитини до 2023 року. До 2023 року на місці дитячих будинків мають організувати паліативно-реабілітаційні центри.

Вони опікуватимуться не тільки дітьми, які проходять реабілітацію, але й допомагатимуть дітям, що вже виховуються в прийомних сім’ях.

"Навіть найкращий притулок ніколи не замінить дитині сімейного тепла та турботи. Тому всі області адміністрації мають завершити розробку програм з влаштування дітей, залучити до цієї роботи адміністрації міст, районів та об’єднаних територіальних громад", – розповів заступник.

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