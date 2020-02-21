"Душ вдарив струмом": в яких умовах живуть евакуйовані з Китаю українці й іноземці. ВІДЕО

Українка Олександра Волкова показала умови перебування евакуйованих з Китаю українців та іноземців.

Дівчина розмістила відео в Instagram Stories.

За словами дівчини, у медичному центрі "Нові Санжари" на Полтавщині двері кімнати не мають замка, проте для них є ключ, в кімнатах старі меблі, а душ вдарив її струмом.

Двері, в яких нема замка, проте є ключ. Джерело: instagram/prostoaleksa

Нагадаймо: 20 лютого 2020 року, українських громадян та іноземців евакуювали з міста Ухань.

Коли стало відомо, що людей розміщатимуть на території медичного центру Національної гвардії України "Нові Санжари" у Полтавської області, почалися протести : там перекрили дорогу та палили шини, щоб не пустити людей із Китаю.

Шквал протестів викликав обурення в українців, й вони запустили флешмоб в соціальних мережах.

Телеведучі, журналісти, блогери публікують фото під хеш-тегом #вірусунебоюсяязвами.

"Українці! Ми ж не такі! Ми ж не "тварини". Хоча, навіть вони "своїх" не кидають напризволяще!", – пишуть у соцмережах.

Вас також може зацікавити:

Ми хочемо тримати з вами зв'язок. Будемо раді бачитися і спілкуватися з вами на наших сторінках у Facebook та у Twitter.

А якщо хочете бути в курсі лише новин та важливої інформації про здоров'я, підписуйтесь на нашу Facebook-групу про здоров'я та здоровий спосіб життя.