"Душ вдарив струмом": в яких умовах живуть евакуйовані з Китаю українці й іноземці. ВІДЕО

Українка Олександра Волкова показала умови перебування евакуйованих з Китаю українців та іноземців.
Дівчина розмістила відео в Instagram Stories.
За словами дівчини, у медичному центрі "Нові Санжари" на Полтавщині двері кімнати не мають замка, проте для них є ключ, в кімнатах старі меблі, а душ вдарив її струмом.
|Двері, в яких нема замка, проте є ключ. Джерело: instagram/prostoaleksa
Нагадаймо: 20 лютого 2020 року, українських громадян та іноземців евакуювали з міста Ухань.
Коли стало відомо, що людей розміщатимуть на території медичного центру Національної гвардії України "Нові Санжари" у Полтавської області, почалися протести : там перекрили дорогу та палили шини, щоб не пустити людей із Китаю.
Шквал протестів викликав обурення в українців, й вони запустили флешмоб в соціальних мережах.
Телеведучі, журналісти, блогери публікують фото під хеш-тегом #вірусунебоюсяязвами.
"Українці! Ми ж не такі! Ми ж не "тварини". Хоча, навіть вони "своїх" не кидають напризволяще!", – пишуть у соцмережах.
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#ВірусуНеБоюсяЯзВами ⠀ Українці! Ми ж не такі! Ми ж не "тварини". Хоча, навіть вони "своїх" не кидають напризволяще! ⠀ Сором і біль... А ще жахливе відчуття того, що ми живемо в Середньовіччі. При чому, "пізньому середньовіччі". ⠀ ⠀ Як журналіст-я розумію, перш ніж нести інформацію в маси, потрібно у всьому розібратися. Бо там де є "хайп", завжди з'являються "експерти", які вправно вміють сіяти паніку. Безумовно, влада і ЗМІ першочергово повинні були донести інформацію до людей... Але, все як завжди:" Бог — високо, пан — далеко, а підпанки дадуть дранки"! ⠀ ⠀ Але, як українка, я не розумію, як таке могло статися з нами!Я не можу промовчати, гортаючи стрічку новин. Я не можу мовчати, бо хочеться плакати! А ще, дуже хочеться запитати у тих, хто підняв руку, щоб кидати каміння в евакуйованих з китайського Уханя: ⠀ "Агов! Люди! Ви ж все ще, люди! Такі ж батьки,сини та дочки, як ті, хто прилетіли сьогодні з Китаю.Коли ж ви втратили найважливіше- людянність?І як тепер дивитися в очі тим, хто мав заручитися нашою підтримкою, а відчув розпач та сум?І тут немає сенсу запитувати, чи вчинили б так само якби прилетіли ваші рідні? Бо що виходить, якщо не рідні та друзі, а незнайомі люди, так їх можна "забити камінням?!" Жах! ⠀ І найважливіше.Мені невимовно боляче, що "цей страшний сон", хотілося б сказати, але ні-це брудна, жорстока реальність–відбувається в річницю розстрілів на Майдані під час Революції Гідності. ⠀ Бо саме сьогодні, 6 років тому, я теж стояла на Майдані з вірою в серці. Вірою, що ми - найкращий народ в світі. ⠀ А сьогодні, мій народ, цю віру сплюндрував.Розбив, як той камінь, що влучив в автобус з людьми, які їхали на обсервацію у Нові Санжари. ⠀ ⠀ Пробачте нас! Ті, хто стояли на Майдані. Сьогодні ми б мали молитися за ВАС, а не вимолювати пробачення у тих, хто ступив на українську землю з борту літака, який прилетів з Уханя. ⠀ Пробачте нас і ті, хто сьогодні тримають над нами "вільне небо"і пишуть історію України десь в холодних полях на Донбасі. ⠀ Давайте підтримаємо усіх наших.Тих, хто ще не втратив здоровий глузд. ⠀ Долучайтеся #ВірусуНеБоюсяЯзВами ⠀ Нехай ті хто прилетіли, попри все побачене і почуте, знають - МИ З НИМИ💛💙 ⠀ #всімлюбов❤️
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