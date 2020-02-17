Коронавірус: скількох українців евакуюють з Ухані та як довго їх утримуватимуть на карантині

18 лютого 2020 року з Китаю вилетить літак з евакуйованими пасажирами з міста Ухань китайської провінції Хубей.

Як повідомив заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко в ході брифінгу, на літаку перебуватимуть 49 громадян України й до 25 іноземних громадян.

Прибуття літака очікується у четвер, 20 лютого, передає кореспондент УП.Життя.

Як відбуватиметься транспортування

Евакуюватимуть здорових людей. Пасажирів із симптомами коронавірусу не допустять на літак.

"Панікувати не треба, ми привозимо в Україну здорових людей", – повідомив Ляшко.

Переліт здійснюватиметься на пасажирському літаку.

"Ми вивчали досвід країн, які евакуювали громадян, довготривалий переліт на військовому літаку – складно для пасажирів", – розповів він.

Перед посадкою на літак, китайські лікарі проведуть обстеження громадян в аеропорту.

Рейс супроводжуватиме команда МОЗ, що опікується медициною катастроф, яка ще раз огляне пасажирів перед підйомом на літак.

Медики постійно перебуватимуть на борту, де проводитимуть медико-санітарні обстеження в ході перельоту.

Евакуюватиме громадян пасажирський літак. Фото Depositphotos

Сам літак розділять на зони, де будуть місця обсервації на випадок, якщо в когось з пасажирів виявлять симптоми коронавірусу.

В зоні обсервації, зокрема, передбачена окрема туалетна кімната.

За 30 хвилин до посадки літака у аеропорту України, в МОЗ буде передана інформація про стан здоров'я всіх пасажирів та екіпажу літака.

В аеропорту забезпечать необхідну кількість бригад швидкої допомоги, яких укомплектують всіма необхідними засобами й навчать правилам допомоги.

Куди евакуюють українців

Наразі готові два заклади, які підлаштовують під обсервацію.

Один з них основний, й один резервний, на випадок якщо щось станеться в момент евакуації.

Про які саме заклади йдеться наразі невідомо, але відповідно до чинного законодавства, обсерватор можна розвернути в будь-якому санаторному чи дитячому навчально-оздоровчому закладі.

Приймати украънських громадян з Китаю готуються два заклади. Фото Depositphotos

Не обов’язково використовувати заклади охорони здоров’я, в яких наразі надають медичну допомогу українцями, які знаходяться на території України.

"Сплановано всі заходи, сьогодні затверджений алгоритм прийому й поселення українців в обсервації, а також виділено кошти з резервного фонду держбюджету.

14 днів щонайменше утримають осіб в ізоляції й без контакту з оточенням", – розповів заступник міністра охорони здоров'я.

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В обсервацію помістять всіх пасажирів літака та членів екіпажу.

З усіма майбутніми пасажирами літака завтра проведуть скайп-конференцію, де розкажуть про права й умови перебування в обсервації.

Кожна особа підпише інформовану згоду про те, що вона знала, що утримуватиметься щонайменше 14 днів.

Це зроблять для того, щоб запобігти виникненню підстав для юридичних колізій.

Кожна людина, яка буде розміщена в обсервації, матиме контакти медичних працівників, на випадок появи симптомів коронавірусу.

Обсервацыъ унеможливлюють розповсюдження хвороби. Фото Depositphotos

У випадку підтвердження захворювання – пацієнта перемістять в інфекційний бокс, де проводитиметься подальша діагностика.

Окремий бокс унеможливить розповсюдження хвороби по лікарні.

Чи можуть збільшити тривалість карантину

Можуть.

У випадку виявлення захворювання в обсервації, всі перебуватимуть там ще на 14 днів довше. Відлік почнеться з моменту ізоляції людини, в якої виявили коронавірус.

Переглянути термін карантину також можуть у випадку, якщо надійдуть нові дані від Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) стосовно зменшення чи збільшення інкубаційного періоду хвороби.

Якщо людина всередині обсервації захворіє – всім продовжать карантин ще на 14 днів. Фото Depositphotos

Кабінет міністрів України має право встановлювати тимчасове обмеження переміщень людей, які приїжджають з епідемічно-неблагополучних країн.

3 лютого 2020 року Кабмін прийняв відповідне розпорядження "встановити відповідні умови й обмеження для людей, які прибувають з міста Ухань китайської провінції Хубей шляхом їх ізоляції на 14 днів у заклади що визначені МОЗ".

Чи захворів хтось з України

В Україні жодного лабораторно підтвердженого випадку китайського коронавірусу не зафіксовано.

Станом на 17 лютого 2020 року у світі зареєстровано 71 710 лабораторно підтверджених випадків коронавірусу Covid-19, з них 1 775 – летальні.

Одужали вже 11 175 осіб.

Смертність від коронавірусу у світі складає 3%.

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