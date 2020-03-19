підвезимедиканароботу: українці гуртуються, щоб довозити персонал у лікарні

Українці з власними автомобілями кооперуються, щоб підвозити на роботу медичний персонал.
Соцмережами та меседжерами котиться флешмоб під одразу кількома хештегами: #підвези_сусіда_медика_до_роботи та #підвезимедиканароботу.
Необхідність такого кроку для багатьох стала очевидною після того, як у Києві, Харкові та Дніпрі припинили роботу метрополітенів на період карантину.
Нагадаємо, в Україні він оголошений до 3 квітня. Причина – світова пандемія коронавірусу.
У середу, 18 березня, деякі медики добиралися на роботу по кілька годин.
Щоб долучитися до акції та знайти лікаря, медсестру чи інший персонал лікарень, який потребує допомоги, вступайте у групи:
🚘 Київ та область: група "Підвези медика на роботу" в Viber
🚘 Харків: група у Viber
🚘 Дніпро: група у Viber
Інші міста також долучаються до ініціативи:
🚘 Одеса: група у Viber
🚘 Львів: група у Facebook
🚘 Миколаїв: група у Viber
Якщо у вашому місті теж є така група, будь ласка, лишайте посилання на неї у коментарях.
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