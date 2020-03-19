#підвезимедиканароботу: українці гуртуються, щоб довозити персонал у лікарні

Українці з власними автомобілями кооперуються, щоб підвозити на роботу медичний персонал.

Соцмережами та меседжерами котиться флешмоб під одразу кількома хештегами: #підвези_сусіда_медика_до_роботи та #підвезимедиканароботу.

Необхідність такого кроку для багатьох стала очевидною після того, як у Києві, Харкові та Дніпрі припинили роботу метрополітенів на період карантину.

Нагадаємо, в Україні він оголошений до 3 квітня. Причина – світова пандемія коронавірусу.

У середу, 18 березня, деякі медики добиралися на роботу по кілька годин.

Щоб долучитися до акції та знайти лікаря, медсестру чи інший персонал лікарень, який потребує допомоги, вступайте у групи:

🚘 Київ та область: група "Підвези медика на роботу" в Viber



🚘 Харків: група у Viber



🚘 Дніпро: група у Viber

Інші міста також долучаються до ініціативи:

🚘 Одеса: група у Viber

🚘 Львів: група у Facebook

🚘 Миколаїв: група у Viber

Якщо у вашому місті теж є така група, будь ласка, лишайте посилання на неї у коментарях.

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