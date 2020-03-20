Прийом документів до першого класу перенесено, школярі отримають бали – КМДА

Початок прийому документів до перших класів буде перенесено до покращення епідемічної ситуації.

Про це повідомив заступник голови КМДА Валентин Мондриївський.

"Шановні батьки! Ми переносимо початок прийому документів до перших класів до покращення епідемічної ситуації. Це зроблено задля вашого максимального комфорту. Сьогодні важливо утримуватися від виходу на вулицю.

Місто турбується про вас. Піклуйтесь про своїх рідних. Залишайтеся вдома", – повідомив Валентин Мондриївський.

Початок прийому документів до перших класів буде перенесено до покращення епідемічної ситуації.

Також він запевнив батьків, що їм не варто турбуватися за оцінки дітей за третю навчальну чверть, яка закінчилася сьогодні. Після введення системи семестрового навчання, школярі отримають тематичні бали.

Він також зазначив, що всі освітяни Києва наступного тижня отримають заробітну плату. Працівники районних управлінь освіти вже здійснюють обрахунки, для того, щоб усі без винятку отримали гроші вчасно.

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