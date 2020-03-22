Чим розбавити карантинні будні: добірка (тимчасово) безкоштовних можливостей для дорослих

Теоретично, під час карантину у вас має з’явитися більше часу, оскільки ви нікуди не їздите.

Ми зібрали концерти, тури, вистави, курси та інші можливості онлайн, які допоможуть урізноманітнити життя у чотирьох стінах.

Багато з цих можливостей раніше були платними.

Фільми

Фільм "Додому" тепер можна переглянути онлайн.

Стрічка доступна для перегляду на території України.

Megogo збільшив бібліотеку безкоштовних фільмів.

Там з’явилося приблизно ще 100 фільмів. Серед них: "Мисливець з Уолл-стріт", "Загублене місто Z", "Хмарний атлас" та інші.

Загалом у безкоштовній бібліотеці Megogo понад 10 000 продуктів.

Пізнавальне

Науково-популярний журнал "Куншт" дарує всі свої випуски у форматі epub.

Це більше 180 статей. Отримати випуски можна, підписавшись на розсилку.

Редакція Foam Magazine виклала понад 50 випусків журналу у відкритий доступ.

Це міжнародний журнал про фотографії. На його сторінки потрапляють зображення всіх жанрів: від документальних до фешн-знімків, від історичних до сучасних.

Щоб відкрити архів, потрібно пройти безкоштовну реєстрацію. Доступ до нього буде тимчасовим – тільки протягом місяця.

Проєкт "Літкур’єр: онлайн-читання вголос" від BookForum:

23 березня – Гаська Шиян,

25 березня – Остап Сливинський,

27 березня – Ірена Карпа,

29 березня – secret author,

31 березня – Люба Якимчук,

2 квітня – Любко Дереш.

Читання транслюватимуться на Facebook-сторінці BookForum.

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Концерти та вистави

На сайті 32JazzClub доступний архів концертів цього сезону.

Серед них виступи Urban Gypsy, Rostyslav Voitko Quartet, піаніста Іллі Єреська та інші.

Зараз також варто стежити за сторінками ваших улюблених зірок у соціальних мережах. Частина з них практикує стрими зі своїх домашніх концертів.

Національна оперета України транслює вистави та концерти.

Вона показуватиме:

концерт "Штраус в опереті",

оперету "Графиня Маріца",

концерт "Музика з кінофільмів",

мюзикл "Sugar, або В джазі тільки дівчата",

мюзикл "Сімейка Адамсів" та інші.

Театр імені Івана Франка під час карантину відкрив доступ до архівних записів вистав.

Переглянути їх можна на Youtube-каналі театру.

Серед запропонованих вистав:

"В степах України",

"Кассандра",

"Крила. Вечір з Богданом",

"Цар Едіп",

"Украдене щастя" та інші.

Театр імені Лесі Українки пропонує подивитися декілька спектаклів.

Серед них:

🦟"Перетворення"

Постановка без діалогів, адже вистава повністю побудована на пластиці акторів та актрис.

🎖"Слава героям"

Вистава про війну в одній лікарняній палаті або історія про те, що у справжнього воїна, часом, жіноче обличчя.

💩"боженька"

Історія про те, як одна какуля змінила життя цілого лісочку.

🏛 "ВРУбайся або Розпускати чи не розпускати?"

Таки точно перше в Україні сценічне читання за стенограмою із зустрічі президента Володимира Зеленського з представниками лідерів фракцій.

Одеський театр музичної комедії ім. М. Водяного на своїй Facebook-сторінці теж влаштував онлайн-трансляції вистав для дорослих і дітей.

Що саме дивитися, обиратимуть глядачі шляхом голосування.

Також в онлайн-формат переходить Український PostPlay Театр і запускає показ вистав молодих режисерів.

Актуальну інформацію щодо онлайн-вистав можна знайти на офіційній сторінці театру у Facebook.

Віденська опера теж безкоштовно транслює записи спектаклів.

Трансляції починаються о 13:00 та 15:00 за київським часом і залишаються доступними протягом доби.

Переглянути їх можна за посиланням, зареєструвавшись на сайті опери.

Вечірки

Клуби Берліна обʼєдналися в єдину онлайн-мережу і перенесли свої вечірки у віртуальний простір.

В онлайн-режимі проводять вечірки, на яких виступають діджеї. Дійство триває щовечора з 19:00 до 00:00 на сайті.

Віртуальні екскурсії та музеї

"Підписи, що змінюють світ, закінчують війни, рятують тисячі людей. Найцікавіші історії підписів від шумерів до наших днів", – йдеться в описі віртуального туру.

Це один з найбільших музеїв світу. Тут ви можете знайти онлайн понад 200 000 експонатів, зокрема, картини Ван Гога, Джексона Поллока і Пабло Пікассо.

Тут ви можете познайомитися з інтер'єрами офіційної резиденції президента США.

Музей відкрив декілька галерей онлайн.

Якщо ви не виходите з дому, то онлайн-тур по цьому парку допоможе вам помилуватися природою віртуально.

Ви досі не були біля цього давнього муру? Саме час!

Онлайн-бібліотеки

е-бібліотека "Чтиво" – безкоштовна україномовна література;

"УкрЛіб" – добірка класичної літератури;

"Буквоїд" – новинки художньої літератури;

EXLIBRIS – історична, художня та публіцистична література.

Також Кембридж відкрив доступ до своєї онлайн-бібліотеки.

За посиланням книги з галузей фізики, природничих наук, математики, інженерії, соціальних наук і гуманітарних наук.

Вільний доступ буде до кінця травня 2020 року.

Освіта

Coursera відкрила доступ до понад 3800 курсів до 31 липня.

WiseCow – цікаві лекції про кіно, музику, літературу, історію та моду.

Освітній хаб EduHub.in.ua відкрив доступ до 9 лекцій за темами.

Серед них:

"Управління людьми і проєктами",

"Емоційний інтелект",

"Персональна ефективність",

"Продажі і комунікації",

"Мистецтво викладання" та інші.

На платформі EDX ви знайдете онлайн-курси від топових світових університетів.

Онлайн-школа BEEHIVEOR відкрила доступ до своїх лекцій.

Зокрема:

"Він і Вона: нейробіологія статевих відмінностей",

"Як пам'ять створює мистецтво",

"Втілене пізнання: Мистецтво в заручниках тіла",

"Як мозок створює мистецтво: пошук емоції" та інші.

У відкритому доступі з’явилися лекції "Тато бренда" від українського маркетолога та підприємця Андрія Федоріва. Раніше вони коштувати 200 доларів.

Китайський університет Цінхуа відкрив безкоштовно свою наукову базу, щоб у людей на карантині, був доступ до всіх опублікованих досліджень Китаю, зокрема і про коронавірус. Вільний доступ буде до 1 липня.

Про коронавірус записала безкоштовний онлайн-курс українська платформа Prometheus.

Тут професійний лікар-інфекціоніст у доступній і зрозумілій формі розповідає, що на сьогодні відомо про коронавірус, що є фактами, а що вигадкою, надає поради, як себе поводити.

Цикл лекцій з нейронаук від фахівців Інституту фізіології ім. Богомольця НАН України у вільному доступі за посиланням.

Онлайн-курси для тих, хто хоче вчити англійську:

Є й онлайн-заняття акварелі і ліногравюри. Їх проводить художниця Христина Стринадюк.

Спорт

На цьому каналі заняття з йоги різного рівня і складності:

для початківців добірка "Yoga for Beginners",

для тих, хто любить навантаження – "Yoga for Weight Loss".

для тих, хто і далі працює з дому і сидить з ноутбуком – "Yoga for Neck Tension",

у кого немає часу – "Under 10 Minute Yoga Practices".

Канал веде сертифікована фізіотерапевтка.

Тут ви почуєте, за допомогою яких вправ можна зміцнити своє здоров’я.

Особливо корисно для тих, у кого сидяча робота.

Ведуча цього каналу поєднує ходьбу на місці із вправами. Саме те, що треба, коли сидиш вдома.

Катерина Хорощак, УП.Життя

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