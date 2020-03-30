Що робити у разі відмови у тестуванні на COVID-19? Пояснює МОЗ

Якщо відмовляють у тестуванні на COVID-19, потрібно дзвонити на "гарячу лінію" Міністерства охорони здоров'я (0 800 505 201) чи на ті, які вказані на сайтах облдержадміністрацій.

Про це повідомив головний санітарний лікар Віктор Ляшко під час брифінгу.

Головний санітарний лікар Віктор Ляшко

"Ми отримуємо повідомлення від населення про те, що їм відмовляють в проведення тестування.

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На нашому сайті Міністерства охорони здоров’я, а також на сайтах облдержадміністрацій є гарячі лінії.

Про кожну відмову у тестуванні, будь ласка, повідомляйте на гарячу лінію.

Ми на національному і регіональному рівнях будемо розглядати кожне таке звернення для того, щоб максимально забезпечити проведення тестування, всім, хто підпадає під алгоритм тестування", – сказав Ляшко.

У МОЗ раніше пояснили, коли людину можуть протестувати:

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Особа проживає в одному домі з хворим на COVID-19.

Особа мала прямий фізичний контакт з хворим на COVID-19 (наприклад, через рукостискання).

Особа мала контакт із слизовими виділеннями з дихальних шляхів хворого на COVID-19 (наприклад, перебування в зоні пацієнта під час кашлю, чи доторкування руками до використаних серветок) та не використовувала засоби індивідуального захисту.

Особа контактувала із хворим на COVID-19 на відстані до одного метру протягом 15 хвилин і більше, за умови не використання відповідних засобів індивідуального захисту або з підозрою щодо неправильного їх використання (наприклад, порушення цілісності рукавичок).

Особа перебувала у закритому середовищі (наприклад, аудиторія, кімната для засідань, зал очікування закладу охорони здоров’я) із хворим на COVID-19 протягом 15 хвилин і більше на відстані менше одного метру.

Медичний працівник або інша особа, яка надає медичну допомогу або проводить догляд за хворим на COVID-19.

Працівники лабораторій, які обробляють зразки з дихальних шляхів отримані від хворих на COVID-19.

Працівники патологоанатомічних/судово-медичних бюро/відділень, які безпосередньо приймали участь у розтині тіла, в тому числі взятті зразків для проведення ПЛР-дослідження навіть за умови використання відповідних засобів індивідуального захисту.

Контакт в літаку в межах двох сидінь (у будь-якому напрямку) з хворим на COVID-19, супутники подорожі.

Члени екіпажу, які проводили обслуговування в салоні літака, де знаходився хворий.

Якщо тяжкість симптомів (наприклад, частий кашель) або переміщення особи вказують на більш велику зону ризику щодо зараження, пасажири, які сидять у всій секції, або всі пасажири повітряного судна можуть вважатися контактними.

Головний санітарний лікар раніше дав доручення створити мобільні бригади по країні, які будуть приїздити до хворих з підозрою на коронавірус, щоб робити забір матеріалів для проведення аналізів у вірусологічних лабораторіях методом ПЛР (полімеразно ланцюгової реакції).

За його словами, таких бригад вже 567.

"Система організована, алгоритми працюють, можливо, будуть на першому етапі деякі нестиковки.

Але, будь ласка, повідомляйте це на гарячі лінії: як і медичні працівники, так і громадяни України для того, щоб ми могли вчасно відреагувати на діючих затверджених алгоритмів, і їх відпрацьовувати і допомагати на місцях, щоб забезпечити нас всіх якісним ефективним тестуванням", - наголосив Ляшко.

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