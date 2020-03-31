6 квітня в Україні стартувала "Всеукраїнська школа онлайн".
Про це у відеозверненні повідомив президент Володимир Зеленський.
У межах проєкту 40 педагогів з Києва фактично стануть учителями для всієї України.
Наразі вже є розклад онлайн уроків.
Щодня відбуваються зйомки уроків за збалансованою шкільною програмою, яку розробило МОН спільно з учителями.
На зйомках уроків присутні українські зірки: ведучі, музиканти, актори, спортсмени та інші. Вони відповідають на запитання, розв’язують задачі та проводять досліди разом з учителями.
Викладаються такі предмети:Реклама:
- українська мова;
- українська література;
- історія України;
- всесвітня історія;
- англійська мова;
- фізика;
- алгебра;
- геометрія;
- географія;
- хімія;
- біологія.
Відеоуроки показують українські телевізійні канали, які охоче долучились до цієї важливої соціальної місії.
Кожен клас закріплений за конкретними каналами:
- 5-й клас – ПлюсПлюс та 112 Україна
- 6-й клас – ZOOM та NewsOne
- 7-й клас – ZIK
- 8-й клас – Індиго та УНІАН
- 9-й клас – Рада та UA: Культура
- 10-й клас – UA: Перший
- 11-й клас – М1
Трансляція уроків відбуватиметься у режимі: з понеділка до п’ятниці, початок о 10-й ранку.
Також відеоуроки можна буде щодня переглядати на офіційних сторінках Міністерства освіти й науки України у Facebook та YouTube.
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