Телевізійна школа онлайн. Розклад уроків

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31 березня 2020

6 квітня в Україні стартувала "Всеукраїнська школа онлайн".

Про це у відеозверненні повідомив президент Володимир Зеленський.

У межах проєкту 40 педагогів з Києва фактично стануть учителями для всієї України.

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Наразі вже є розклад онлайн уроків.

Щодня відбуваються зйомки уроків за збалансованою шкільною програмою, яку розробило МОН спільно з учителями.

На зйомках уроків присутні українські зірки: ведучі, музиканти, актори, спортсмени та інші. Вони відповідають на запитання, розв’язують задачі та проводять досліди разом з учителями.

Викладаються такі предмети: 

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  • українська мова;
  • українська література;
  • історія України;
  • всесвітня історія;
  • англійська мова;
  • фізика;
  • алгебра;
  • геометрія;
  • географія;
  • хімія;
  • біологія.

Відеоуроки показують українські телевізійні канали, які охоче долучились до цієї важливої соціальної місії.

Кожен клас закріплений за конкретними каналами:

  • 5-й клас – ПлюсПлюс та 112 Україна
  • 6-й клас – ZOOM та NewsOne
  • 7-й клас – ZIK
  • 8-й клас – Індиго та УНІАН
  • 9-й клас – Рада та UA: Культура
  • 10-й клас – UA: Перший
  • 11-й клас – М1

Трансляція уроків відбуватиметься у режимі: з понеділка до п’ятниці, початок о 10-й ранку.

 
 
 
 
 
 
 

Також відеоуроки можна буде щодня переглядати на офіційних сторінках Міністерства освіти й науки України у Facebook та YouTube.

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