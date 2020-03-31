Зірки та 40 вчителів для всієї країни: стартує Всеукраїнська школа онлайн

950
31 березня 2020

6 квітня в Україні стартує проєкт "Всеукраїнська школа онлайн".

Про це у відеозверненні повідомляє президент Володимир Зеленський.

У межах проєкту 40 педагогів з Києва фактично стануть учителями для всієї України.

Наразі щодня відбуваються зйомки уроків за збалансованою шкільною програмою, яку розробило МОН спільно з учителями.

На зйомках уроків присутні українські зірки: ведучі, музиканти, актори, спортсмени та інші. Вони відповідають на запитання, розв’язують задачі та проводять досліди разом з учителями.

Викладаються такі предмети: 

  • українська мова;
  • українська література;
  • історія України;
  • всесвітня історія;
  • англійська мова;
  • фізика;
  • алгебра;
  • геометрія;
  • географія;
  • хімія;
  • біологія.

Відеоуроки покажуть українські телевізійні канали, які охоче долучились до цієї важливої соціальної місії.

Кожен клас закріплений за конкретними каналами:

  • 5-й клас – ПлюсПлюс та 112 Україна
  • 6-й клас – ZOOM та NewsOne
  • 7-й клас – ZIK
  • 8-й клас – Індиго та УНІАН
  • 9-й клас – Рада та UA: Культура
  • 10-й клас – UA: Перший
  • 11-й клас – М1

Трансляція уроків відбуватиметься у режимі: з понеділка до п’ятниці, початок о 10-й ранку.

Також відеоуроки можна буде щодня переглядати на офіційних сторінках Міністерства освіти й науки України у Facebook та YouTube.

Вас також може зацікавити:

Карантин у школах і садках. Як організувати навчальний процес вдома

Дистанційне навчання школярів під час карантину: все, що потрібно знати

ЗНО під час карантину. Досвід інших країн та перспективи

Ми хочемо тримати з вами зв'язок. Будемо раді бачитися і спілкуватися з вами на наших сторінках у Facebook та у Twitter.

А якщо хочете бути в курсі лише новин та важливої інформації про здоров'я, підписуйтесь на нашу Facebook-групу про здоров'я та здоровий спосіб життя.
powered by lun.ua
 5916
Здоров'я

Новий алгоритм МОЗ щодо надання допомоги при COVID-19. Що важливо знати

Наталiя Бушковська
 1159
Агенти змін в освіті

Кіноперегляди та читання книжок: цікавий досвід сільської школи на Донеччини з вивчення англійської

Михайло Боєнко
 5059
КУЛЬТУРА

Великий і самодостатній світ аніме: 7 найкращих стрічок, які ви точно маєте побачити  

Ярослав Підгора-Гвяздовський