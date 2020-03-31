Телевізійна школа онлайн. Розклад уроків

6 квітня в Україні стартувала "Всеукраїнська школа онлайн".

Про це у відеозверненні повідомив президент Володимир Зеленський.

У межах проєкту 40 педагогів з Києва фактично стануть учителями для всієї України.

Реклама:

Наразі вже є розклад онлайн уроків.

Щодня відбуваються зйомки уроків за збалансованою шкільною програмою, яку розробило МОН спільно з учителями.

На зйомках уроків присутні українські зірки: ведучі, музиканти, актори, спортсмени та інші. Вони відповідають на запитання, розв’язують задачі та проводять досліди разом з учителями.

Викладаються такі предмети: Реклама: українська мова;

українська література;

історія України;

всесвітня історія;

англійська мова;

фізика;

алгебра;

геометрія;

географія;

хімія;

біологія.

Відеоуроки показують українські телевізійні канали, які охоче долучились до цієї важливої соціальної місії.

Кожен клас закріплений за конкретними каналами:

5-й клас – ПлюсПлюс та 112 Україна

6-й клас – ZOOM та NewsOne

7-й клас – ZIK

8-й клас – Індиго та УНІАН

9-й клас – Рада та UA: Культура

10-й клас – UA: Перший

11-й клас – М1

Трансляція уроків відбуватиметься у режимі: з понеділка до п’ятниці, початок о 10-й ранку.

Також відеоуроки можна буде щодня переглядати на офіційних сторінках Міністерства освіти й науки України у Facebook та YouTube.

Вас також може зацікавити: