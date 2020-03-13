Карантин у школах і садках. Як організувати навчальний процес вдома

Коли коронавірус хитає економічні та суспільні процеси, що в вже казати про навчальний.

Школи закрили на три тижні, вчителі розгублені, діти радіють, батьки сивіють – а особливо батьки молодших школярів та майбутніх випускників, перед якими у повний зріст стоїть питання підготовки до ЗНО.

Повне закриття шкіл – це насправді досить рідкісна практика серед країн світу.

Не будемо вдаватися до роздумів, наскільки доцільними є такі обмежувальні заходи, а краще подумаємо, як ефективно організувати навчальний процес вдома.

Тим паче, сучасні технології дозволяють розвернутися у царині вимушеного хоумскулінгу на повну – і зараз я маю на увазі спеціалізовані платформи та сервіси, а не батьківську вайбер-групу класу, куди вчителі надсилають список літератури й задач, які учні мають виконати за ці три тижні.

Метод помідору та домашній розклад

Але почнемо не з технологій, а з режиму.

Дорогі батьки, тут повне навантаження лягає на вас.

Карантин – це не канікули. З цією думкою краще змиритися одразу.

Якщо ще вчора дитина радісно кричала "Ура, карантин!", то вже за пару днів дистанційного навчання настрій може змінитися.

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Варто намагатися одразу правильно організувати робочий день дитини, щоб повернення з карантину до школи відбулося максимально комфортно.

Правило номер один – це дотримання режиму дня та балансу навчання і відпочинку.

Більшість фрілансерів добре знає: поступово домашній графік сам собою стає схожим на офісний, бо так просто ефективніше.

Прокидатися і лягати спати бажано в той же самий час, як зазвичай. Це значно полегшить адаптацію дитини до нових навчальних умов та створить робочий настрій.

Ще один лайфхак зі світу дорослих: план задач на день. Такий, щоб дитина могла самостійно його виконати та не вдавалася до прокрастинації.

Хоча б умовний домашній розклад значно краще структурує час.

Навчання онлайн неможливе без вміння концентруватися. Із цим у сучасних людей проблема: велика кількість факторів, що відволікають, месенджери, соцмережі, кліпове мислення, врешті решт.

Для кращого фокусування є чудова методика, яку радить американська професорка Барбари Оуклі, авторка супер популярного курсу Learning how to learn – "метод помідору".

Суть методики полягає у повному фокусуванні на короткий проміжок часу. Ставимо таймер і 25 хвилин приділяємо цілковитому зануренню в навчання, потім 5 хвилин відпочиваємо.

Це якраз під силу дитині, і сама думка про те, що прямо зараз попрацювати треба 25 хвилин, а не скажімо, годину, звучить набагато привабливіше.

Не можеш конкурувати з YouTube – співпрацюй

Відео давно стало форматом номер один для нових поколінь, YouTube та Tik-Tok витісняють Facebook (той, що для нас, старих людей) та Instagram.

Вмовляти дитину прочитати підручник, коли є купа онлайн курсів, експлейнерів, лекцій та відеоуроків – річ не просто марна, а інколи й навіть шкідлива.

Ну справді, мотивацію до навчання треба підтримувати, а не гасити.

Можна шукати теми до кожного заняття самотужки, а можна скористатися готовими курсами.

На YouTube є безліч науково-популярних відео, виступів популяризаторів науки та онлайн курсів.

Проте, варто бути обережним, щоб не натрапити на неперевірену або відверто антинаукову інформацію. Любителі теорії пласкої Землі також полюбляють YouTube.

Можна скористатися готовими рішеннями.

Для учнів середньої та старшої школи є гейміфікована онлайн платформа iLearn . Платформу створила громадська спілка "Освіторія", щоб якісна освіта була доступна кожному учневі, незалежно від статків і можливості займатися з репетиторами. Можна сказати, що це безкоштовний онлайн репетитор, доступний 24/7.

На платформі є курси з української мови та літератури, історії України, біології та англійської мови, математики.

Вони побудовані за принципом мікронавчання: розбиті на короткі логічні частини, кожний ролик займає не більше 10 хвилин (привіт, кліпове мислення!).

Для заглиблення у тему є подкасти, тести з підготовки до ЗНО й матеріали для самопідготовки.

Кожного тижня проводяться вебінари з найкращими викладачами Києва, і це вже про спілкування та ефект присутності.

Ну і звісно, гейміфікація: герой, якого можна прокачувати, віртуальна валюта "вчибакси", їх можна заробляти та витрачати на цілком реальні призи.

Для тих, хто не має потреби проходити усі курси та повноцінно готуватися до ЗНО, є YouTube- канал з усіма відео.

Підтягнути англійську учням початкової школи

Поговоримо про предмет, який вчити без спілкування неможливо – іноземні мови.

Звісно, чим молодша дитина, тим складніше їй навчатись дистанційно – для цього просто не вистачає психологічної готовності та рівня мотивації. "Буду вчити англійську, бо це дозволить мені конкурувати на глобальному ринку праці", – ваші восьмирічні син чи донька 100% так не думають. Ну добре, 99%.

На щастя, є кілька справді класних сервісів для вивчення англійської мови, що чудово підійдуть для учнів початкової школи. Вони цікаві, інтерактивні, зі зручним та дружнім інтерфейсом.

Мій фаворит – Duolingo. Безкоштовний і дуже зручний сервіс для вивчення англійської мови з нуля.

Чудово підходить для дітей молодшого віку, бо тут тобі й інтерактив, і цікаві завдання, і дуже симпатичне совеня, що завжди поруч і допомагає в навчанні (спілкування, пам'ятаєте?).

Більше того, цей сервіс використовує персоналізований підхід, і вже під час проходження першого тесту формує навчальний процес відповідно до рівня знань.

За навчання нараховуються бали, і рівні, тож можна ще й позмагатися з друзями.

Ще один з улюблених сервісів – Lingualeo. Він популярний в усьому світі й має вже понад 20 млн користувачів.

Величезний вибір тестових завдань, відео та аудіо матеріалів, інтерактивних вправ – і все це у форматі гри з милим левеням.

Я вирішила протестувати цей продукт перед тим, як дати донці, і сама просиділа там півтори години.

Одним словом, не бійтеся дати дитині в руки телефон – якщо вже вона сидітиме в гаджеті (а вона сидітиме!) – то принаймні хай робить це з користю.

За цими заняттями три тижні минуть непомітно.

Так, коронавірус та карантин – це виклик, але режим, розумні технології в розумних руках та позитивне налаштування – чудова йому відповідь.

Анна Сидорук, операційний директор ГС "Освіторія", спеціально для УП.Життя

Титульна світлина Skippy Beresford/flickr.com

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