Ганна Новосад іде у відставку, кандидатур на посаду поки немає – джерело УП

Міністерка освіти і науки Ганна Новосад не хоче працювати у складі нового уряду і планує іти з посади.

Кандидатур на посаду міністра освіти і науки поки що немає, повідомляє джерело Української правди. Життя.

Очільниця МОН Ганна Новосад

Вірогідно, що це може бути і виконувач обов’язків.

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Ми звернулися до Ганни Новосад щодо цієї інформації. Поки що вона цю ситуацію не коментує.

Також читайте продовження цієї теми: Новосад каже, що не подавалась знову на міністра МОН

Також джерела Української правди повідомляють що замінити очільницю Міністерства охорони здоров'я Зоряну Скалецьку може Ілля Ємець, який працював міністром МОЗ при Януковичу та зараз очолює Центр дитячої кардіохірургії.

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