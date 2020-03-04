Новосад каже, що не подавалась знову на міністра МОН

Ганна Новосад стверджує, що заяву призначити її знову міністром вона не подавала.

У неї багато запитань і застережень щодо потенційної майбутньої участі у складі майбутнього уряду.

Про це вона повідомила в коментарі "Українській правді. Життя".

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"Насамперед, мене дивує і насторожує позиція, що уряд зносять нібито за те, що він нібито не здійснив якісь економічні реформи, думаю, що це не так", – пояснює міністерка.

Очільниця МОН Ганна Новосад

На її думку, міністерство упродовж пів року працювало добре:

"Я вважаю, що Міністерство освіти і науки ці пів року відпрацювало, якщо не ідеально, то ми зробили максимум, що могли, в цій ситуації.

Ми запустили Нову українську школу, ключові зміни у вищій освіті, запустили багато речей по науці, зокрема, дебюрократизували роботу вчених, розпочали реформу галузевих академій наук.

Безперечно, за пів року цього всього не зміниш. Але щоб це зробити, нам було важливо мати три речі: підтримку президента, підтримку парламента, і що головне – підтримку урядової команди".

Новосад пояснює, що розглядаючи себе в майбутньому уряді, не розуміє відповіді на кілька питань.

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"Перше і ключове: які з розпочатих нами змін і реформ буде підтримувати прем’єр, які у нього пріоритети, яке ставлення до тих радикальних змін у вищій освіті, які не подобаються багатьом, тому що урізають їхні інтереси?

Друге, будь-які зміни в освіті та науці потребують фінансової підтримки, а також політичної волі – особливо реформа галузевих академій. Без цього ми зміни не зробимо.

Насамперед, йдеться про заробітні плати, про вчителів, інших педагогічних працівників, а також науковців. Я не розумію позиції майбутнього керівництва уряду щодо фінансової підтримки, щодо тих чи інших напрямків.

Без цього я не знаю, як можу виконати свою програму, свої пріоритети, те, що ми обіцяємо виборцям і те, що ми вже почали виконувати.

Третє. Мені незрозуміло, чи те, що мала в цьому уряді, я буду мати в наступному. Це автономія у кадрових питаннях.

Мені не потрібні кадрові няні, я чудово справляюся з підбором людей, мені важливо, щоб мені нічого і нікого не нав’язували.

Відповіді на ці питання мені надзвичайно важливі, аби приймати якісь рішення. У мене цих відповідей немає".

Новосад стверджує, що без чітких відповідей себе в уряді не бачить.

"Наразі я не мала можливості поставити ці питання потенційному майбутньому прем’єр-міністру. Можливо, він це все підтримує.

Але до моменту відставки цього уряду і призначення нового в нас цієї розмови не було. Тому я не розумію, на який корабель сідаю", – пояснює міністерка.

За її словами, цього разу розмова з президентом щодо посади міністра МОН в новому уряді була, з прем’єром – ні.

Хоча минулого разу Новосад детально розмовляла щодо посади і змін в освіті й з президентом, і з прем’єром:

"Я розуміла, що в людей, які є моїми керівниками, є розуміння моїх дій. І я можу розраховувати на підтримку моєї політики, зокрема фінансову".

Міністерка каже, що не знає, чи є інший кандидат на посаду міністра.

"Але мені дуже прикро, що відбувається така кадрова заминка у важливий для освітньої системи період.

Нам важливо мати стабільне міністерство до вступної кампанії. Я сподіваюся, що хто не прийде на посаду, продовжить ті зміни, які ми розпочали".

Раніше Джерела "Української правди. Життя" повідомляли, що Новосад не хоче працювати у складі нового уряду.

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