Народна депутатка від партії "Слуга Народу" Юлія Гришина та президент Національної академії педнаук Василь Кремень були на співбесіді в Офісі президента щодо посади міністра освіти і науки.
Про це повідомляє джерело "Української правди. Життя".
Проте Василь Кремень у Facebook заперечив плани очолити МОН. За його словами, "на посаді міністра повинні працювати більш молоді люди".
Юлія Гришина цю інформацю поки не коментує.
|Юлія Гришина та Василь Кремень
Хто вони?
Юлія Гришина – докторка юридичних наук, професорка Національного університету ім. Тараса Шевченка, є головою підкомітету з питань вищої освіти у ВР.
Закінчила юридичний факультет КНУ ім. Тараса Шевченка.
Детально, хто така Гришина, читайте тут: Міністр освіти з банями, "бехою" і проваленими тестами
Також у 2016 році подавала свою кандидатуру на посаду судді Касаційного цивільного суду у складі Верховного Суду, повідомляє "Чесно".
Але не пройшла, оскільки не набрала мінімального допустимого балу на іспиті.
Її чоловік, який працює в Генеральній прокуратурі, може бути причетний до хабарництва, повідомляють "Наші гроші".
На своїй Фесбук-сторінці Гришина подякувала ексміністерці МОН Ганні Новосад та її команді за роботу.
Василь Кремень – президент Національної академії педнаук з 1997 року.
У 1999 – 2005 роках був міністром освіти і науки в урядах Ющенка, Кінаха та Януковича.
У 2018 році аналітичний центр CEDOS проаналізував наукові статті співробітників академії та поставив під сумнів ступені, які присвоює ця структура.
Експерти зробили висновки, що:
- 90% статей не містять інформацію про новизну дослідження;
- 62% статей містять посилання винятково на радянських та пострадянських авторів.;
- >70% не містять аналізу попередніх досліджень по темі;
- 61% журналів публікацій не перевіряють якість та науковість матеріалу;
- 81% не аналізують ніяких даних.
Зокрема, ступінь доктора педагогічних наук отримала Катерина Кириленко, в дисертації якої виявили плагіат.
Вас також може зацікавити:
Новосад каже, що не подавалась знову на міністра МОН
Можливості для учнів, зарплати для вчителів, конкуренція та позапланові перевірки шкіл: інтерв'ю Ганни Новосад
Ми хочемо тримати з вами зв'язок. Будемо раді бачитися і спілкуватися з вами на наших сторінках у Facebook та у Twitter.
А якщо хочете бути в курсі лише новин та важливої інформації про здоров'я, підписуйтесь на нашу Facebook-групу про здоров'я та здоровий спосіб життя.