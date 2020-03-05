З'вилося двоє кандидатів на міністра МОН. У них була співбесіда – джерело УП

Народна депутатка від партії "Слуга Народу" Юлія Гришина та президент Національної академії педнаук Василь Кремень були на співбесіді в Офісі президента щодо посади міністра освіти у науки.

Про це повідомляє джерело "Української правди. Життя".

Юлія Гришина та Василь Кремень

Хто вони?

Юлія Гришина – докторка юридичних наук, професорка Національного університету ім. Тараса Шевченка, є головою підкомітету з питань вищої освіти у ВР.

Закінчила юридичний факультет КНУ ім. Тараса Шевченка.

Також у 2016 році подавала свою кандидатуру на посаду судді Касаційного цивільного суду у складі Верховного Суду, повідомляє "Чесно".

Але не пройшла, оскільки не набрала мінімального допустимого балу на іспиті.

Її чоловік, який працює в Генеральній прокуратурі, може бути причетний до хабарництва, повідомляють "Наші гроші".

На своїй Фесбук-сторінці Гришина подякувала ексміністерці МОН Ганні Новосад та її команді за роботу.

Василь Кремень – президент Національної академії педнаук з 1997 року.

У 1999 – 2005 роках був міністром освіти і науки в урядах Ющенка, Кінаха та Януковича.

У 2018 році аналітичний центр CEDOS проаналізував наукові статті співробітників академії та поставив під сумнів ступені, які присвоює ця структура.

Експерти зробили висновки, що:

90% статей не містять інформацію про новизну дослідження;

62% статей містять посилання винятково на радянських та пострадянських авторів.;

>70% не містять аналізу попередніх досліджень по темі;

61% журналів публікацій не перевіряють якість та науковість матеріалу;

81% не аналізують ніяких даних.

Зокрема, ступень доктора педагогічних наук отримала Катерина Кириленко, в дисертації якої виявили плагіат.

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