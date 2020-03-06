Міністр освіти з банями, "бехою" і проваленими тестами

Вже цими вихідними президент Володимир Зеленський може погодити кандидатуру Юлії Гришиної на посаду Міністра освіти.

Окрім питання компетентності, адже єдине, як Гришину можна прив'язати до освіти - це робота викладачем в університеті, є багато і інших питань, особливо щодо доброчесності.

Юлія Гришина. Фото зі сторінки народної депутатки у Facebook

Отже Юлія Гришина – народний депутат від партії "Слуга народу".

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До депутатства займалася викладанням права в Національному університеті ім. Шевченка.

Тим не менше, сама вона не змогла скласти тести зі знання законодавства, коли подавалася на конкурс до Верховного суду.

Незважаючи на те, що пані Грішина все життя працювала скромним викладачем, а чоловік прокурором в Генеральній прокуратурі з невеликими офіційними доходами – у власності сім'ї будинок в елітному передмісті Києва зі своєю лазнею на майже 100 кв метрів.

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І не дивно, адже чоловік депутатки Ігор Гришин був до недавнього часу заступником начальника першого слідчого відділу Управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Головного слідчого управління Генпрокуратури.

Свого часу чоловіка пані Грішиної внутрішня інспекція ГПУ звинувачувала у хабарі. У нього знайшли $20 тис., передані йому у вигляді хабара СБУшником.

Пізніше він заявив, що це були його приватні кошти, справу замяли, а гроші повернули власнику.

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Статки та звинувачення в хабарництві дали змогу звільнити чоловіка народної депутатки під час реформи Генпрокуратури кілька місяців тому, в грудні 2019 року.

Чи будете ви здивовані, що його дружина голосувала за звільнення Рябошапки з посади Генпрокурора?

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Цікаво, що коли чоловік подавав декларацію про звільнення з Генпрокуратури 2 місяці тому, коли його дружина вже була народним депутатом, вона не надала інформацію чоловіку про свої доходи та заощадження.

Народна депутатка, яка хоче очолити Міністерство освіти та науки і має сама подати декларацію про доходи, відмовилася надавати інформацію чоловіку про свої доходи.

Дивним чином в декларації немає і красивого білого джипу BMW, на якому депутатка їздить на роботу у Верховну Раду.

Саме такій людині, яка працюючи викладачем права – сама провалила вступні тести з правознавства та має чоловіка, якого ловили на хабарі й купу майна незрозумілого походження – хочуть довірити керувати Міністерством освіти.

Олександра Устінова, народний депутат від партії "Голос", спеціально для УП.Життя

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