Рада проголосувала за зміни до бюджету: що зберегли і забрали в освіти і науки

У змінах до держбюджету, які Верховна Рада ухвалила 13 квітня, вдалось зберегти фінансування на ключові програми Міністерства освіти і науки.

Про це повідомляють на сайті МОН.

Кошти, які вдалось зберегти:

✅ 1 мільярд гривень субвенції на Нову українську школу.

Це означає, що першокласники у вересні 2020 року зайдуть у належно обладнані класи.

У початковому варіанті скорочення бюджету передбачалось повне зняття цієї субвенції, що поставило б під загрозу продовження реформи початкової школи.

✅ 500 мільйонів гривень субвенції місцевим бюджетам на реалізацію програми "Спроможна школа для кращих результатів".

Ці кошти підуть на завершення будівництва, закупівлю обладнання та створення навчальних кабінетів, оновлення інтер’єрів у шкільних приміщеннях.

✅ 100 мільйонів гривень на створення навчально-практичних центрів професійної (професійно-технічної) освіти.

Гроші необхідні для оновлення матеріально-технічної бази закладів професійно-технічної освіти.

✅ Майже 300 мільйонів гривень для Національного фонду досліджень.

Саме цього року НФД має оголосити перші конкурси наукових проєктів, за результатами яких кращі українські вчені, незалежно від відомчого підпорядкування, отримають гранти на дослідження.

✅ Кошти на закупівлю нового друкарського обладнання для виготовлення тестових зошитів на ЗНО.

"Для Міністерства принципово важливо підтримувати інституційну спроможність зовнішнього незалежного оцінювання, зокрема оновити друкарське обладнання, яке з часу свого запуску у 2008 році встигло надрукувати понад 110 мільйонів аркушів", - йдеться у повідомленні.

✅ Кошти на заробітні плати викладачів університетів та коледжів, комунальні послуги та виплату стипендій студентам.

✅ Повністю збережене конкурсне фінансування наукових проєктів у закладах вищої освіти МОН.

У прийнятих змінах до бюджету не збережено:

250 мільйонів гривень, передбачених, зокрема, на навчальне обладнання для університетів.

400 млн грн базового фінансування науки у вишах.

Також, за даними ексочільниці МОН Ганни Новосад та народної депутатки Інни Совсун, не зберігається програма з фінансової допомоги молодим вчителям. Це мінус 1,5 млрд.

"З дрібніших урізань: забрали 59 млн з підготовки кадрів у закладах вищої освіти, у НАЗЯВО – 3,2 млн, у ДСЯО – 10 млн, 11,5 млн – з наукової діяльності вишів і 5 млн – з методичного і аналітичного забезпечення закладів освіти, більше половини грошей на олімпіади і конкурс Вчитель року", – додала Совсун.

Загалом скорочення на освіту та науку становитиме 3%, повідомляє депутатка.

МОН стверджує, що протягом останніх місяців працює над отриманням пільгового кредиту від Світового банку.

"Відсутність капітальних видатків для університетів знову ставить під удар якість вищої освіти.

За таких обставин отримання пільгового кредиту від Світового банку для нас стає життєво важливим.

Наша команда працює над цим ще з осені. Усі попередні домовленості були досягнуті.

Ми маємо офіційний лист підтримки проєкту від Світового банку та попередню згоду від Міністерства фінансів.

Ми робимо все можливе, щоб якомога швидше завершити формальні процедури та протягом 2020 року підписати документи для отримання коштів.

Так ми зможемо компенсувати втрачені видатки розвитку для університетів", – зазначив заступник Міністра освіти і науки Єгор Стадний.

Міністерство освіти і науки пропонує відновити втрачені у цьогорічному бюджеті видатки, врахувавши їх у трирічній бюджетній декларації 2021-2023 років, над якою зараз ведеться робота.

Нагадаємо, що у попередньому проєкті змін до бюджету планували забрати:

❌ Субвенцію на створення професійно-технічних навчально-практичних центрів – 259 млн грн

❌ Фонд розвитку закладів вищої освіти – 250 млн грн

❌ Субвенцію "Спроможна школа для кращих результатів" – 1,5 млрд грн по загальному фонду (тобто програми не було б)

❌ Субвенцію на підтримку молодих вчителів – 1,5 млрд грн

❌ Субвенцію на НУШ – 1,4 млрд

❌ Кошти для запуску гранатового фінансування НАУКИ через Національний Фонд Досліджень. Залишали лише зарплати. Мінус 500 млн грн.

❌ загалом усі кошти, які йшли в бюджетній програмі МОН "Підтримка пріоритетних напрямів наукових досліджень" – під нуль.

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