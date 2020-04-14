42 тисячі дітей повернули з інтернатів у родини через пандемію коронавірусу

Через пандемію коронавірусу дітей з інтернатних закладів повернули в родини, не перевіривши тамтешніх умов проживання.

Загалом 42 тисячі дітей покинули школи-інтернати, будинки дитини та центри соціально-психологічної реабілітації, повідомляють у благодійній організації "СОС Дитячі Містечка Україна".

Загалом 42 тисячі дітей покинули інтернати та повернулися в домівки. Фото Skitterphoto/Pexles

"Ми завжди наголошуємо на шкідливості інституційних умов і робимо все для виховання дітей у сім’ях.

Але переміщення дітей з інституційних закладів у родини має відбуватися при наявності належних умов для дітей.

Наразі, цю роботу не проведено", – розповідає Сергій Лукашов, національний директор "СОС Дитячі Містечка Україна".

Представники організації зазначають, що координацію зі службами, відповідальними за благополуччя дітей на місцях, досі не налагоджено.

При цьому немає розуміння, чи здатні батьки забезпечити дітей повноцінним харчуванням та індивідуальними засобами захисту.

А також звертають увагу на важливість необхідних умов на період карантину та процесу онлайн-навчання.

Крім того, в організації зазначають, що фахівці з соціальної роботи і служб у справах дітей не забезпечені засобами індивідуального захисту, транспортом і зв’язком.

За їхніми словами, це унеможливлює здійснення дієвого нагляду та попередження обставин, які можуть призвести до зараження дитини або жорстокого поводження батьків з власними дітьми.

Очільник Сергій Лукашов називає необхідні умови для повернення дітей з інтернатних закладів у родини: Забезпечення необхідних соціальних послуг в громадах.

Проведення психологічної підготовки дітей та батьків.

Створення в сім’ях прийнятних соціально-побутових умов.

Надання постійного соціально-психологічного супроводу сім’ї та забезпечення нагляду за попередженням жорстокого поводження з дітьми.

Представники благодійної організації просять чиновників терміново вжити заходів для убезпечення дітей.

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