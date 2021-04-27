Паски та маски: у МОЗ розказали про обмеження на Великдень

Дарія Поперечна заступниця головного редактора УП.Життя
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27 квітня 2021

В Україні не планують впроваджувати додаткових обмежень на великодні свята. 

Проте продовжують діяти карантинні правила, які наразі затверджені у регіонах. 

Крім того, представники влади зустрілися з духовенством, щоб обговорити умови проведення богослужінь та обрядів у цей період. 

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Про таку ініціативу розповів міністр охорони здоров'я Максим Степанов під час брифінгу 27 квітня.

Фото Shebeko/Depositphotos

"Ми будемо жити в тих умовах та з тими обмеженнями і правилами, які існують у нас в країні сьогодні. 

Проте, щоб уникнути сплеску захворюваності після Великодня, Кабінетом міністрів було проведено зустріч з Радою церков та релігійних організацій.

На ній урядовці та духовенство обговорили дотримання карантинних заходів", – розповів Степанов. 

За словами міністра, вони дійшли згоди щодо таких умов:

  • зменшення тривалості богослужінь, але збільшення їхньої кількості;
  • постійного відкритих дверей храмів і церков;
  • тимчасової заборони фізичного контакту при здійсненні обрядів – поцілунки хрестів, ікон, святинь. 

Крім того,  духовенство підтримало рекомендацію, щодо участі в обрядах та богослужіннях лише одного члена родини. 

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"Важливо максимально виключити можливість відвідування служби людьми похилого віку та тими, хто має хронічні захворювання", – додав Степанов.

У відомстві також наголошують на важливості використання захисних засобів, навіть під час освячення їжі.

"На богослужіннях та освяченнях їжі, не залежно від того, де вони будуть відбуватися – всередині храму чи на подвір'ї, потрібно обов'язково  одягати маску", – нагадує очільник МОЗ. 

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