Паски та маски: у МОЗ розказали про обмеження на Великдень

В Україні не планують впроваджувати додаткових обмежень на великодні свята.
Проте продовжують діяти карантинні правила, які наразі затверджені у регіонах.
Крім того, представники влади зустрілися з духовенством, щоб обговорити умови проведення богослужінь та обрядів у цей період.
Про таку ініціативу розповів міністр охорони здоров'я Максим Степанов під час брифінгу 27 квітня.
|Фото Shebeko/Depositphotos
"Ми будемо жити в тих умовах та з тими обмеженнями і правилами, які існують у нас в країні сьогодні.
Проте, щоб уникнути сплеску захворюваності після Великодня, Кабінетом міністрів було проведено зустріч з Радою церков та релігійних організацій.
На ній урядовці та духовенство обговорили дотримання карантинних заходів", – розповів Степанов.
За словами міністра, вони дійшли згоди щодо таких умов:
- зменшення тривалості богослужінь, але збільшення їхньої кількості;
- постійного відкритих дверей храмів і церков;
- тимчасової заборони фізичного контакту при здійсненні обрядів – поцілунки хрестів, ікон, святинь.
Крім того, духовенство підтримало рекомендацію, щодо участі в обрядах та богослужіннях лише одного члена родини.
"Важливо максимально виключити можливість відвідування служби людьми похилого віку та тими, хто має хронічні захворювання", – додав Степанов.
У відомстві також наголошують на важливості використання захисних засобів, навіть під час освячення їжі.
"На богослужіннях та освяченнях їжі, не залежно від того, де вони будуть відбуватися – всередині храму чи на подвір'ї, потрібно обов'язково одягати маску", – нагадує очільник МОЗ.
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