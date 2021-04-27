Паски та маски: у МОЗ розказали про обмеження на Великдень

В Україні не планують впроваджувати додаткових обмежень на великодні свята.

Проте продовжують діяти карантинні правила, які наразі затверджені у регіонах.

Крім того, представники влади зустрілися з духовенством, щоб обговорити умови проведення богослужінь та обрядів у цей період.

Про таку ініціативу розповів міністр охорони здоров'я Максим Степанов під час брифінгу 28 квітня.

Фото Shebeko/Depositphotos

"Ми будемо жити в тих умовах та з тими обмеженнями і правилами, які існують у нас в країні сьогодні.

Проте, щоб уникнути сплеску захворюваності після Великодня, Кабінетом міністрів було проведено зустріч з Радою церков та релігійних організацій.

На ній урядовці та духовенство обговорили дотримання карантинних заходів", – розповів Степанов.

За словами міністра, вони дійшли згоди щодо таких умов:

зменшення тривалості богослужінь, але збільшення їхньої кількості;

постійного відкритих дверей храмів і церков;

тимчасової заборони фізичного контакту при здійсненні обрядів – поцілунки хрестів, ікон, святинь.

Крім того, духовенство підтримало рекомендацію, щодо участі в обрядах та богослужіннях лише одного члена родини.

"Важливо максимально включити можливість відвідування служби людьми похилого віку та тими, хто має хронічні захворювання", – додав Степанов.

У відомстві також наголошують на важливості використання захисних засобів, навіть під час освячення їжі.

"На богослужіннях та освяченнях їжі, не залежно від того, де вони будуть відбуватися – всередині храму чи на подвір'ї, потрібно обов'язково одягати маску", – нагадує очільник МОЗ.

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