Як пацієнти рятують лікарів від коронавірусу, або Де знайти 5 000 доларів на кожну лікарню

У повсякденному житті мене часто запитують, чим займаються благодійні фонди, громадські організації?

Чи дійсно існують пацієнти, яких ми представляємо, чи це просто образний вислів?

І зараз на прикладі пандемії COVID-19, яка майже в Україні, я розкажу, як ми працюємо.

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З чого починається "день"

Як тільки в Україні почали діагностувати перші випадки хвороби COVID-19 без перебільшення серед лікарів та пацієнтів почалась паніка.

Це дуже природна і абсолютно нормальна реакція на погані новини, особливо якщо вони стосуються життя людини.

Наші пацієнти, з якими у нас є окремі групи та чати, почали розповідати, що в окремих областях до них не приїздить швидка, бо лікарі не мають захисту від коронавірусу і відмовляються їздити на виклик.

Що деякі онкодиспансери закриваються і не пускають людей проходити хіміотерапію по тій же причині.

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Що сімейні лікарі розгубленні, адже до них звертаються за тестуванням на коронавірус, а вони не мають ні захисту, ні тестів.

Це була сувора реальність і вирок – Україна не готова до пандемії COVID-19.

Ми одразу почали діяти. На той час багато бізнесу, читаючи новини і розуміючи масштаб проблеми, почали анонсувати, що готові допомагати, але кому і де потрібна допомога, що потрібно купувати для лікарів: тести, ліки, обладнання чи може індивідуальний захист?

Наприклад, потрібні маски чи може все-таки респіратори, а яка ступінь захисту у респіраторів.

Хороші питання, на які одразу і не відповіси, особливо, коли не маєш досвіду у медичній сфері.

Ідея та реалізація

Одразу стало зрозуміло, щоб допомога від бізнесу та людей була максимально корисною:

Потрібно налагодити координацію між лікарнями та тими, хто хоче допомогти. Зібрати та систематизувати реальні потреби лікарень та лікарів.

Для координації ми запустили сайт covid19.patients.org.ua на якому є три форми:

для лікарів, які можуть залишити свої потреби,

для бізнесу, в якій він може розказати, чим готові допомогти.

для людей, які хочуть залишити благодійні внески.

Також ми збираємо потреби в ручному режимі.

Це зазвичай особисті звернення лікарів на сторінку Фонду чи до активістів, дані від Національної служби здоров’я та просто потреби, які ми знаходимо у соціальних мережах від лікарів.

На сьогодні ми обробили близько 1250 різноманітних запитів від лікарень і маємо одну із найбільших баз даних.

Звісно такий обсяг роботи ми не могли зробити без команди координаторів та волонтерів. На сьогодні у нас 32 координатори і 92 волонтери у кожному регіоні України.

Широка мережа волонтерів для допомоги лікарням та лікарям у боротьбі проти коронавірусу була сформована завдяки підтримці партії "Голос" в рамках ініціативи "Діємо разом".

Волонтери є нашими "очима" на місцях у лікарнях. Саме вони спілкуються зі своїми лікарнями, верифікують їхні потреби та контролюють, щоб туди були доставлені товари, які ми закуповуємо.

Що "горить" для лікарень

Саме зараз лікарям потрібні ЗІЗи (засоби індивідуального захисту): спеціальний захисний одяг, маски/респіратори, захисні окуляри та рукавички, дезінфікуючі засоби.

Це пріоритет номер один для всіх благодійників та волонтерів. Бо скільки б літаків із потрібними товарами не прилітало б з Китаю чи з Південної Кореї – на захист для лікарів завжди буде величезний попит.

ЗІЗи – це так званний розхідний матеріал, адже вони одноразові, а лікар має змінює захист після кожного контакту з хворим.

За нашими скромними підрахунками одна невелика лікарня потребуватиме на місяць захисних комплектів на $5 000.

А лікарень, куди в першу хвилю будуть везти пацієнтів з підозрою на COVID-19, 240 на всю країну.

Тобто на місяць всім лікарям в країні потрібно купити захисних комплектів на $1 200 000.

І це тільки мінімальні розрахунки, в які ми не включили бригади екстреної допомоги та сімейних лікарів, які перші беруть удар на себе і теж залишаються без "зброї".

А ще будуть лікарні другої хвилі, тож роботи вистачить всім волонтерам!

Потреба номер два – тест-системи ПЛР, що є основним тестом, який потрібно робити людині, яка має всі симптоми COVID-19.

Тут все ясно, Україна посідає останнє місце серед європейських країн за кількістю проведених тестів на коронавірус. Тобто реальної картини по захворюванню на COVID-19 ми не маємо.

Третій пріоритет – апарати штучної вентиляції легень (ШВЛ) та портативні рентгени.

За інформацією МОЗ, наразі ШВЛів в Україні 3 500 одиниць, у той час як в Німеччині – 25 000, Італія додатково замовила і матиме 10 000, у Британії – 12 000.

На якому ми зараз етапі та перша оцінка роботи

Публічно ми запустили збір коштів лише у минулу середу і практично за тиждень на боротьбу проти коронавірусу ми отримали 211 000 гривень приватних пожертв.

Окремо ведеться робота з бізнесом, де пожертви складають від 500 000 гривень. Детальний звіт про перший тиждень нашої роботи читайте тут.

Окремо зазначу, що ми готуємо щотижневі звіти про нашу роботу: зібрані кошти, надану бізнесу допомогу, про нових партнерів. Ми звітуємо і про те, що ми закупили і в які лікарні доставили.

Ми бачимо скільки людей вже доєднались до нашої ініціативи, кожного дня отримуємо пропозиції партнерства та допомагаємо бізнесу в допомозі лікарям.

Хоч ми і ніколи не займались адресною допомогою, адже були створені для того, щоб примушувати державу робити свою справу. Але тепер, в умовах пандемії, коли Україна опинилася з голими руками, ви взялися допомогти медикам і пацієнтам самотужки.

Адже держава вже запізнилася мінімум на 2 місяці.

Коли ти бачиш на власні очі таку консолідацію зусиль, то не виникає сумніву, що ми подолаємо пандемію.

Ми захистимо своїх лікарів, допоможемо країні вистояти та мінімізуємо наслідки від пандемії COVID-19.

І все що зараз нам потрібно, максимально мобілізувати та рятувати країну з цієї страшної "неготовності" до страшного виклику.

Ми постійно шукаємо волонтерів. Приєднуйтесь до нас, якщо вам сумно сидіти на карантині і ви хвилюєтесь за країну.

Наша ціль – захистити лікарів від коронавірусу, щоб вони захистили нас.

Інна Іваненко, виконавчий директор БФ "Пацієнти України", спеціально для УП.Життя

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