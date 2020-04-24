"Старі клієнти допомагають, чим можуть… потім відпрацюю". 10 запитань до секс-працівниць під час карантину

Ольга Кириленко журналістка УП
37913
24 квітня 2020

"Наша головна порада – не займатися сексом", – звертається до секс-працівників профільна організація "Легалайф-Україна". 

На час пандемії вони радять своїм підопічним зупинити роботу і не ходити на побачення. 

Директорка черкаського філіалу організації Ніка Бердишева, яка вже понад рік консультує секс-працівниць, додає, що жодних особливих вимог немає треба носити маску та документи, як і всім людям.

"Основні консультації, які я надавала в перші дні карантину, стосувалися жінок, що приїхали із заробітків з інших країн. 

Спершу я допомагала їм у Viber, щоб вони могли повернутися. 

Нині усі вже приїхали додому, пройшли 14 днів самоізоляції, як рекомендує держава, МОЗ, і вони вже можуть виходити в магазин. 

А на початку ми комунікували так, щоб їм приносити продукти і лишали їх біля дверей. Двом дівчатам треба була психологічна підтримка, вони хвилювалися, чи не захворіли", – розповідає Ніка.

В Україні заняття секс-роботою карається статтею 181.1 Кодексу України про адміністративні правопорушення та штрафом від 85 до 170 гривень. 

За повторне порушення впродовж року – від 136 до 225 гривень. 

Поняття "секс-роботи" в законі немає, є "проституція". Попри розбіжності в найменуваннях, суть лишається незмінною – люди в Україні надають і споживають секс-послуги, і в цю сферу теж прийшов карантин. 

Через представницю "Легалайф-Україна" Ніку Бердишеву ми поставили 10 запитань чотирьом секс-працівницям про їхню роботу в карантин. Кожна відповідала під тим іменем, яке вважала за потрібне.

Як виглядав ваш робочий березень в умовах карантину?

Марія: "Роботи не було, тому ніяк не виглядав. Сиджу вдома, виконую всі вказівки карантину. 

Доводиться викручуватися на старих грошових запасах. За квартиру немає чим платити, так що домовляюся з орендодавцем, щоб відтермінували".

Аліна: "Сумно. Маленький заробіток, зовсім не той, на який я розраховувала".

Катерина: "Ніяк, сиділа вдома".

Олена: "Цей місяць я не працювала взагалі. Думаю, що краще все ж таки побути вдома з сім’єю під час карантину, ніде не лазити. 

Можливо, у когось дуже скрутне становище – хай кожен дивиться по собі. У мене, слава Богу, є деякі заощадження, тому я не помираю від голоду, можу собі дозволити побути на вимушеному карантині".

Кількість клієнтів за час карантину зменшилася? Постійні клієнти залишилися з вами працювати?

Марія: "Ми не бачимося, бо я боюся за своє життя, за життя своїх близьких. Я не виходжу з дому, відмовилася від зустрічей. 

Старі клієнти допомагають тим, чим можуть. Підтримують фінансово, а потім, коли знімуть карантин, ми побачимося і я відпрацюю". 

В Україні заняття секс-роботою карається. Фото katykatythrailkille/flickr.com

Аліна: "З моменту карантину я прийняла рішення не працювати: ні з постійними, ні з якими клієнтами, тому їх просто немає".

Катерина: "Кількість клієнтів зменшилася, не всі постійні лишилися. Багато хто сидить на карантині, ніхто нікуди не їздить". 

Олена: "Моя публіка закордонна, тому я не можу працювати".

Як карантин позначився на рівні ваших заробітків у березні? 

Марія: "По грошах зовсім сумно. Це лише мої близькі знайомі (клієнти – ред.), які можуть мені підтримати фінансово, але не більше. Заробітків практично нема".

Аліна: "Я їжджу працювати закордон. Якщо порівнювати лютий, коли в мене було півтори тисячі євро, то березень – це 500 євро". 

Катерина: "Назвати конкретну суму не можу, бо сама не пам’ятаю, але заробіток значно зменшився. З роботою стало гірше". 

Олена: "Березень – нуль, а лютий – близько 600 євро".

Чи перейшли ви працювати в онлайн, надавати послуги сексу по-телефону, працювати через веб-камеру?

Марія: "Через вебку я не зовсім вмію це робити, у мене немає доступу до комп’ютера. 

З телефону не хочу, боюся, що це будуть записувати, потім це якось піде в мережу гуляти, не можу собі це дозволити".

Аліна: "Ні".

Олена: "Ні, такого немає".


Дистанційні послуги коштують дешевше, ніж секс-послуги вживу?

Марія: "Здогадуюся, що, звісно, дешевше, і небезпечніше. Небезпечніше з боку розголошення".

Аліна: "З тієї інформації, що я маю – дівчатка мої знайомі працюють на вебках, – то вони заробляють значно менше".

З’явилися табу на види сексу, поцілунки чи щось інше під час карантину?

Катерина: "Так, звісно. Ніяких поцілунків і зустрічі, в основному, лише з постійними клієнтами".

Ви продовжуєте працювати вживу, бо потребуєте грошей на життя, чи з інших причин?

Катерина: "Тільки через гроші, виключно".

Можете відмовити замовнику, якщо він виглядає хворим – кашляє, має нежить, температуру?

Катерина: "Так, звісно, відмовляю, якщо мене щось насторожує".

Самі замовники питають про ваш стан здоров’я перед сексом? 

Катерина: "Інколи дехто питає, але не перед сексом, а початково по телефону".

Якої допомоги від держави ви чекаєте під час карантину? 

Марія: "Відверто кажучи, фінансової. Хотілося, щоб на ці місяці повністю скасувати комунальні платежі, бо заробітку в людей немає, не тільки в мене. 

Хотілося б узагалі декриміналізації, це якщо поза карантином, щоб у мене були права і можливості працювати не озираючись, не ризикуючи своїм життям. Я думаю, що це дуже б допомогло. 

Знаю інших дівчат, які також сидять вдома. Але я не знаю, наскільки нас вистачить, бо їсти теж хочеться. 

Хочеться звернути увагу держави на те, що багато людей опинилися в дуже жалюгідному стані, і дуже сподіваються на якусь допомогу".

Аліна: "Абсолютно ніякої, бо звикла розраховувати на свої сили і слабо вірю в підтримку держави у цій сфері. 

Якщо взагалі говорити про підтримку, то мені треба була б робота з психологом, консультації юриста, можливо, медичні огляди, це було б дуже доречно. Усе інше я можу дозволити собі сама".

Катерина: "Було б непогано, якби скасували плату за комунальні послуги, і ціни не підвищувалися, як в АТБ. Усе удвічі виросло: на продукти, на крупи". 

Олена: "У мене оформлений ФОП, тому я сподіваюся, що нас таки звільнять від податків під час карантину. Більше ні на що не сподіваюся".

***

Частина секс-працівниць, які продовжують працювати під час карантину, відмовилися давати коментарі. 

Утім поділилися своїми проблемами не під запис.

"Перша проблема – це дуже мало клієнтів. 

Друга – місця, які раніше можна було використовувати для зустрічей, сауна, номери, зараз зачинені, – переповідає представниця "Легалайф-Україна" Ніка Бердишева. 

Дівчата не мають свого місця, орендованого приміщення. Раніше були погодинні номери, зараз таких умов немає. 

Клієнт може запропонувати зустрітися в машині. Ця зустріч відбувається швидше, ніж якби вона працювала годину в приміщенні, клієнт намагається зробити так, щоб зустріч була дешевшою.

Якщо кімната знята на годину, то, звичайно, він скаже – я оплачую годину. А якщо зустрілися на 15 хвилин у машині, то можуть бути якісь знижки, бо це все ж таки не година. Дівчатам це не дуже зручно".

З моменту карантину багато секс-працівниць прийняли рішення не працювати. 
Фото Alicia Escudero/flickr.com

Від себе Ніка додає, що спільноті секс-працівниць не вистачає прав, і під час карантину це особливо дається в знаки.

"Дівчата казали, що вони бояться працювати через веб, бо це може бути небезпечно. 

Вони і не порушить ніяких законів – у нас прописано, що людина може спілкуватися через веб. Стаття буде в тому випадку, якщо вона записуватиме свої відео, це буде як виготовленням порнографічної продукції. 

Як це відбувається на практиці: людина працює на вебку, до неї залітають у будинок, забирають усю техніку на експертизу, на значний термін, і потім у суді людина має доводити, що вона цього не робила. 

Доки це бути тривати, людина буде втрачати і кошти, і нерви… тому вони бояться цим займатися".

Ольга Кириленко, УП

Титульне фото Linda Peterane/flickr.com

Вас також може зацікавити:

Навіщо в Києві марширували секс-працівники. ФОТО

На карантині чоловіки стали більше часу витрачати на секс, сон та алкоголь – соціологи

10 міфів про секс, у які ви досі вірите

Ми хочемо тримати з вами зв'язок. Будемо раді бачитися і спілкуватися з вами на наших сторінках у Facebook та у Twitter.

А якщо хочете бути в курсі лише новин та важливої інформації про здоров'я, підписуйтесь на нашу Facebook-групу про здоров'я та здоровий спосіб життя.

Олеся Островська-Люта

Український павільйон на Венеційській бієнале під загрозою

директорка Мистецького Арсеналу

Тамара Сухенко

Війна та книги. Зброя, інструмент зцілення та розвитку

співзасновник благодійного фонду "Бібліотечна країна", психолог, фасилітатор

Олексій Ерінчак

Місце мрій: чому книгарня нині більше, ніж просто магазин

засновник книгарні "Сенс"
 21
Суспільство

"Це Джонні, я помер" – останні слова воїна із Афганістану, який евакуював усіх поранених з підбитої броні

Леся Кесарчук
 2150
КУЛЬТУРА

Граматика війни та пам'яті: чому треба читати "Бахмут" Лаюка

Аріна Кравченко
 2990
Суспільство

Надія зникала із кожним днем. Історії батьків, яким допомагають з труднощами, а дітям з розладами – не потрапити в інтернат