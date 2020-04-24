"Старі клієнти допомагають, чим можуть… потім відпрацюю". 10 запитань до секс-працівниць під час карантину

"Наша головна порада – не займатися сексом", – звертається до секс-працівників профільна організація "Легалайф-Україна".

На час пандемії вони радять своїм підопічним зупинити роботу і не ходити на побачення.

Директорка черкаського філіалу організації Ніка Бердишева, яка вже понад рік консультує секс-працівниць, додає, що жодних особливих вимог немає – треба носити маску та документи, як і всім людям.

"Основні консультації, які я надавала в перші дні карантину, стосувалися жінок, що приїхали із заробітків з інших країн.

Спершу я допомагала їм у Viber, щоб вони могли повернутися.

Нині усі вже приїхали додому, пройшли 14 днів самоізоляції, як рекомендує держава, МОЗ, і вони вже можуть виходити в магазин.

А на початку ми комунікували так, щоб їм приносити продукти і лишали їх біля дверей. Двом дівчатам треба була психологічна підтримка, вони хвилювалися, чи не захворіли", – розповідає Ніка.

В Україні заняття секс-роботою карається статтею 181.1 Кодексу України про адміністративні правопорушення та штрафом від 85 до 170 гривень.

За повторне порушення впродовж року – від 136 до 225 гривень.

Поняття "секс-роботи" в законі немає, є "проституція". Попри розбіжності в найменуваннях, суть лишається незмінною – люди в Україні надають і споживають секс-послуги, і в цю сферу теж прийшов карантин.

Через представницю "Легалайф-Україна" Ніку Бердишеву ми поставили 10 запитань чотирьом секс-працівницям про їхню роботу в карантин. Кожна відповідала під тим іменем, яке вважала за потрібне.

– Як виглядав ваш робочий березень в умовах карантину?

Марія: "Роботи не було, тому ніяк не виглядав. Сиджу вдома, виконую всі вказівки карантину.

Доводиться викручуватися на старих грошових запасах. За квартиру немає чим платити, так що домовляюся з орендодавцем, щоб відтермінували".

Аліна: "Сумно. Маленький заробіток, зовсім не той, на який я розраховувала".

Катерина: "Ніяк, сиділа вдома".

Олена: "Цей місяць я не працювала взагалі. Думаю, що краще все ж таки побути вдома з сім’єю під час карантину, ніде не лазити.

Можливо, у когось дуже скрутне становище – хай кожен дивиться по собі. У мене, слава Богу, є деякі заощадження, тому я не помираю від голоду, можу собі дозволити побути на вимушеному карантині".

– Кількість клієнтів за час карантину зменшилася? Постійні клієнти залишилися з вами працювати?

Марія: "Ми не бачимося, бо я боюся за своє життя, за життя своїх близьких. Я не виходжу з дому, відмовилася від зустрічей.

Старі клієнти допомагають тим, чим можуть. Підтримують фінансово, а потім, коли знімуть карантин, ми побачимося і я відпрацюю".

В Україні заняття секс-роботою карається. Фото katykatythrailkille/flickr.com

Аліна: "З моменту карантину я прийняла рішення не працювати: ні з постійними, ні з якими клієнтами, тому їх просто немає".

Катерина: "Кількість клієнтів зменшилася, не всі постійні лишилися. Багато хто сидить на карантині, ніхто нікуди не їздить".

Олена: "Моя публіка закордонна, тому я не можу працювати".

– Як карантин позначився на рівні ваших заробітків у березні?

Марія: "По грошах зовсім сумно. Це лише мої близькі знайомі (клієнти – ред.), які можуть мені підтримати фінансово, але не більше. Заробітків практично нема".

Аліна: "Я їжджу працювати закордон. Якщо порівнювати лютий, коли в мене було півтори тисячі євро, то березень – це 500 євро".

Катерина: "Назвати конкретну суму не можу, бо сама не пам’ятаю, але заробіток значно зменшився. З роботою стало гірше".

Олена: "Березень – нуль, а лютий – близько 600 євро".

– Чи перейшли ви працювати в онлайн, надавати послуги сексу по-телефону, працювати через веб-камеру?

Марія: "Через вебку я не зовсім вмію це робити, у мене немає доступу до комп’ютера.

З телефону не хочу, боюся, що це будуть записувати, потім це якось піде в мережу гуляти, не можу собі це дозволити".

Аліна: "Ні".

Олена: "Ні, такого немає".





– Дистанційні послуги коштують дешевше, ніж секс-послуги вживу?

Марія: "Здогадуюся, що, звісно, дешевше, і небезпечніше. Небезпечніше з боку розголошення".

Аліна: "З тієї інформації, що я маю – дівчатка мої знайомі працюють на вебках, – то вони заробляють значно менше".

– З’явилися табу на види сексу, поцілунки чи щось інше під час карантину?

Катерина: "Так, звісно. Ніяких поцілунків і зустрічі, в основному, лише з постійними клієнтами".

– Ви продовжуєте працювати вживу, бо потребуєте грошей на життя, чи з інших причин?

Катерина: "Тільки через гроші, виключно".

– Можете відмовити замовнику, якщо він виглядає хворим – кашляє, має нежить, температуру?

Катерина: "Так, звісно, відмовляю, якщо мене щось насторожує".

– Самі замовники питають про ваш стан здоров’я перед сексом?

Катерина: "Інколи дехто питає, але не перед сексом, а початково по телефону".

– Якої допомоги від держави ви чекаєте під час карантину?

Марія: "Відверто кажучи, фінансової. Хотілося, щоб на ці місяці повністю скасувати комунальні платежі, бо заробітку в людей немає, не тільки в мене.

Хотілося б узагалі декриміналізації, це якщо поза карантином, щоб у мене були права і можливості працювати не озираючись, не ризикуючи своїм життям. Я думаю, що це дуже б допомогло.

Знаю інших дівчат, які також сидять вдома. Але я не знаю, наскільки нас вистачить, бо їсти теж хочеться.

Хочеться звернути увагу держави на те, що багато людей опинилися в дуже жалюгідному стані, і дуже сподіваються на якусь допомогу".

Аліна: "Абсолютно ніякої, бо звикла розраховувати на свої сили і слабо вірю в підтримку держави у цій сфері.

Якщо взагалі говорити про підтримку, то мені треба була б робота з психологом, консультації юриста, можливо, медичні огляди, це було б дуже доречно. Усе інше я можу дозволити собі сама".

Катерина: "Було б непогано, якби скасували плату за комунальні послуги, і ціни не підвищувалися, як в АТБ. Усе удвічі виросло: на продукти, на крупи".

Олена: "У мене оформлений ФОП, тому я сподіваюся, що нас таки звільнять від податків під час карантину. Більше ні на що не сподіваюся".

***

Частина секс-працівниць, які продовжують працювати під час карантину, відмовилися давати коментарі.

Утім поділилися своїми проблемами не під запис.

"Перша проблема – це дуже мало клієнтів.

Друга – місця, які раніше можна було використовувати для зустрічей, сауна, номери, зараз зачинені, – переповідає представниця "Легалайф-Україна" Ніка Бердишева.

Дівчата не мають свого місця, орендованого приміщення. Раніше були погодинні номери, зараз таких умов немає.

Клієнт може запропонувати зустрітися в машині. Ця зустріч відбувається швидше, ніж якби вона працювала годину в приміщенні, клієнт намагається зробити так, щоб зустріч була дешевшою.

Якщо кімната знята на годину, то, звичайно, він скаже – я оплачую годину. А якщо зустрілися на 15 хвилин у машині, то можуть бути якісь знижки, бо це все ж таки не година. Дівчатам це не дуже зручно".

З моменту карантину багато секс-працівниць прийняли рішення не працювати.

Фото Alicia Escudero/flickr.com

Від себе Ніка додає, що спільноті секс-працівниць не вистачає прав, і під час карантину це особливо дається в знаки.

"Дівчата казали, що вони бояться працювати через веб, бо це може бути небезпечно.

Вони і не порушить ніяких законів – у нас прописано, що людина може спілкуватися через веб. Стаття буде в тому випадку, якщо вона записуватиме свої відео, це буде як виготовленням порнографічної продукції.

Як це відбувається на практиці: людина працює на вебку, до неї залітають у будинок, забирають усю техніку на експертизу, на значний термін, і потім у суді людина має доводити, що вона цього не робила.

Доки це бути тривати, людина буде втрачати і кошти, і нерви… тому вони бояться цим займатися".

Ольга Кириленко, УП

Титульне фото Linda Peterane/flickr.com

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