На карантині чоловіки стали більше часу витрачати на секс, сон та алкоголь – соціологи

Під час карантину чоловіки стали більше часу витрачати на секс, сон та алкоголь, а також частіше займатися спортом.

Особливо це стосується тих представників, які зараз не ходять на роботу.

Такими є результати дослідження, проведеного Соціологічною групою "Рейтинг" на початку квітня.

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Люди віком від 18 до 29 років під час карантину більше уваги приділяють саморозвитку. Фото Toa Heftiba/Unsplash

При цьому жінки дещо частіше почали готувати їжу та стежити за новинами.

Приготування їжі під час карантину стало популярним заняттям для наймолодшої та молодої вікової групи (віком до 40 років).

І навіть чоловіки це роблять значно активніше, ніж зазвичай.

Щодо вікового розрізу, то люди віком від 18 до 29 років під час карантину більше уваги приділяють саморозвитку, а також переглядають фільми, займаються спортом, власним хобі, спілкуються з друзями та близькими, сплять, їдять, слухають музику та займаються сексом.

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Цікаво, що представники вікової групи до 40 років частіше за інших зазначали про свої обмеження, щодо прогулянок на свіжому повітрі, аніж інші.

Опитування проводила Соціологічна група "Рейтинг" серед населення України віком від 18 років.

Під час дослідження було опитано 1300 респондентів.

Терміни проведення – 1-2 квітня 2020 року.

Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95 – не більше 4%.

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