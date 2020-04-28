Суспільне не показало уроків для початкової школи, бо МОН це не узгодило

Міністерство освіти і науки проанонсувало трансляцію уроків для школярів другого й третього класів на "UA: Першому" та "UA: Культурі", але не узгодило це з Національною суспільною телерадіокомпанією України.

Про це повідомляє "Детектор медіа" з посиланням на Суспільне.

Мовник зазначає, що покаже уроки з 30 квітня

"Нам прикро, що на сайті Міністерства освіти та науки проанонсували початок трансляції на каналах Суспільного відеоуроків для школярів другого й третього класів.

Маємо заявити, що це зробили без нашого відома, проведення будь-яких переговорів із Суспільним мовником, урахування програмування сіток мовлення каналів "UA: Перший", "UA: Культура" та інтересів різних сегментів аудиторії Суспільного", – зазначено у заяві НСТУ.

Проте на сайті Суспільного заяву змінили та про інцидент вже нічого не згадють.

Лише зазначають, що уроки покажуть з 30 квітня:

"Беручи до уваги громадський резонанс, Суспільний мовник цього тижня піде назустріч побажанням громадськості й покаже в четвер уроки для молодших класів".

Також мовник пропонує організаторам проєкту залучити до трансляції уроків для молодших школярів телеканали, які мають значно менше навантаження щодо освітнього мовлення на період карантину.

Нагадаємо, з 28 квітня "Всеукраїнська школа онлайн" запускає відео-уроки для учнів 1-4 класів.

Заняття для початкових класів транслюватимуть у вівторок і четвер.

Час трансляції – з 09:00 до 10:00 години, а один урок триватиме 15 хвилин.

Міністерство освіти та науки опублікувало розклад першого тижня дистанційних занять та теми уроків для учнів початкової школи.

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