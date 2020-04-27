Всеукраїнська школа онлайн запускає уроки для учнів 1-4 класів: розклад і теми

З 28 квітня "Всеукраїнська школа онлайн" запускає відео-уроки для учнів 1-4 класів.

Заняття для початкових класів транслюватимуть у вівторок і четвер, повідомляють у Міністерстві освіти та науки.

Час трансляції – з 09:00 до 10:00 години, а один урок триватиме 15 хвилин.

Телевізійна школа запускає уроки для учнів 1-4 класів. Фото Офіс президента

Загалом програма розрахована на 5 тижнів і складається з чотирьох предметів: української мови;

математики;

науки;

мистецтва;

Окрім YouTube-каналу МОН, заняття можна буде переглянути також на українських телеканалах:

1 клас – Піксель

2 клас – UA:Перший

3 клас – UA:Культура

4 клас – ПлюсПлюс

"Загалом для дітей початкової школи найкращим є безпосередній контакт і навчання зі своїм вчителем, тому ми не планували робити онлайн-уроки для дітей цього віку.

Однак багато батьків та педагогів звертаються до нас із проханням організувати уроки і для початкової школи", – розповіла очільниця МОН Любомира Мандзій.

Раніше чиновниця зазначала, що найкращим варіантом є організація дистанційних уроків з тим вчителем, до якого звикли учні і з яким їм комфортно навчатися

Вас також може зацікавити: