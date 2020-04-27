Всеукраїнська школа онлайн запускає уроки для учнів 1-4 класів: розклад і теми

З 28 квітня "Всеукраїнська школа онлайн" запускає відео-уроки для учнів 1-4 класів.
Заняття для початкових класів транслюватимуть у вівторок і четвер, повідомляють у Міністерстві освіти та науки.
Час трансляції – з 09:00 до 10:00 години, а один урок триватиме 15 хвилин.
|Телевізійна школа запускає уроки для учнів 1-4 класів. Фото Офіс президента
Загалом програма розрахована на 5 тижнів і складається з чотирьох предметів:
- української мови;
- математики;
- науки;
- мистецтва;
Окрім YouTube-каналу МОН, заняття можна буде переглянути також на українських телеканалах:
- 1 клас – Піксель
- 2 клас – UA:Перший
- 3 клас – UA:Культура
- 4 клас – ПлюсПлюс
"Загалом для дітей початкової школи найкращим є безпосередній контакт і навчання зі своїм вчителем, тому ми не планували робити онлайн-уроки для дітей цього віку.
Однак багато батьків та педагогів звертаються до нас із проханням організувати уроки і для початкової школи", – розповіла очільниця МОН Любомира Мандзій.
Раніше чиновниця зазначала, що найкращим варіантом є організація дистанційних уроків з тим вчителем, до якого звикли учні і з яким їм комфортно навчатися
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