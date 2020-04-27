Всеукраїнська школа онлайн запускає уроки для учнів 1-4 класів: розклад і теми

Дарія Поперечна заступниця головного редактора УП.Життя
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27 квітня 2020

ОНОВЛЕНО 28.04.2020

З 28 квітня "Всеукраїнська школа онлайн" запускає відео-уроки для учнів 1-4 класів. 

Заняття для початкових класів транслюватимуть у  вівторок і четвер.

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Час трансляції  – з 09:00 до 10:00 години, а один урок триватиме 15 хвилин.

Міністерство освіти та науки опублікувало розклад першого тижня дистанційних занять та теми уроків для учнів початкової школи. 

 Розклад занять першого тижня дистанційного навчання для 1-4 класу. Фото МОН
 Теми занять першого тижня для 1 класу. Фото МОН
 Теми занять першого тижня для 2 класу. Фото МОН
  Теми занять першого тижня для 3 класу. Фото МОН
 Теми занять першого тижня для 3 класу. Фото МОН

Уроки можна переглядати на YouTube-каналі міністерства.

Відеоролики зберігаються, тож при потребі їх можна переглянути пізніше. 

Загалом програма розрахована на 5 тижнів і складається з чотирьох предметів: 

  • української мови;
  • математики;
  • науки; 
  • мистецтва;

Окрім YouTube-каналу МОН, заняття можна буде переглянути також на українських телеканалах:

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  • 1 клас – Піксель
  • 2 клас – UA:Перший
  • 3 клас – UA:Культура
  • 4 клас – ПлюсПлюс
  Телевізійна школа запускає уроки для учнів 1-4 класів. Фото Офіс президента

"Загалом для дітей початкової школи найкращим є безпосередній контакт і навчання зі своїм вчителем, тому ми не планували робити онлайн-уроки для дітей цього віку.

Однак багато батьків та педагогів звертаються до нас із проханням організувати уроки і для початкової школи", – розповіла очільниця МОН Любомира Мандзій.

Раніше чиновниця зазначала, що найкращим варіантом є організація дистанційних уроків з тим вчителем, до якого звикли учні і з яким їм комфортно навчатися

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