Дитсадки відкриються по країні з 25 травня, але не в Києві

Дитячі садки та школи в Києві відкриються не раніше, ніж через 10–14 днів після рішення уряду.

Про це повідомив на брифінгу 20 травня міський голова Києва Віталій Кличко.

Хоча президент Володимир Зеленський на пресконференції 20 травня заявив, що дитсадочки запрацюють з 25 травня.

"Міська влада затвердила регламент підготовки садочків та шкіл для відкриття після карантину.

Ми користувалися рекомендаціями наших колег із Китаю Південної Кореї, які розробили максимальні заходи безпеки в дитячих закладах", – розповів Кличко.

За його словами, регламент передбачає чітку черговість заходів та суворе дотримання санітарних норм.

"Підкреслю: з моменту, коли уряд дозволить розпочати процес відкриття закладів освіти, нам потрібно буде приблизно два тижні. Щоб ретельно підготувати школи та садочки до відновлення роботи", – сказав мер.

За словами міського голови, цей час потрібний для того, щоб створити безпечні умови для дітей.

"У закладах освіти вже перевіряють працівників на можливе захворювання.

Проводять також інструктаж персоналу щодо роботи в нових умовах та дій у випадках виявлення інфікованих.

Освітні установи закуповують миючі засоби та дезінфектори, інші необхідні матеріали.

І дуже важливо: батьки теж повинні свідомо ставитися до ситуації, в якій працюватимуть садочки та школи.

І надавати правдиву інформацію про стан здоров’я своїх дітей та інших членів родини", – розповів Кличко.

Він наголосив, що садочки не повинні стати новими осередками захворювання.

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