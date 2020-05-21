МОН визначилось з датами ЗНО зі всіх предметів. РОЗКЛАД

Міністерство освіти й науки затвердило оновлений графік проведення зовнішнього незалежного оцінювання у 2020 році.

Відповідні зміни до календарного плану підготовки та проведення ЗНО оприлюднено на сайті МОН.

Згідно з графіком, тестування відбудуться у такі дати:

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математика – 25 червня,

українська мова і література – 30 червня,

фізика – 2 липня,

іспанська, німецька, французька мови – 6 липня,

англійська мова – 7 липня,

історія України – 9 липня,

біологія – 13 липня,

географія – 15 липня,

хімія – 17 липня.

Поріг "склав/не склав" та результати ЗНО визначатимуться:

з математики, фізики – до 16 липня,

з української мови й літератури, історії України, іноземних мов, біології – до 24 липня,

з географії, хімії – до 28 липня.

Відповідно, результати ЗНО буде розміщено на інформаційних сторінках учасників:

з математики, фізики – до 17 липня,

з української мови й літератури, історії України, іноземних мов, біології – до 25 липня,

з географії, хімії – до 29 липня.

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Додаткову сесію зовнішнього незалежного оцінювання заплановано на 23 липня – 11 серпня.

Результати додаткової сесії буде визначено і оголошено до 14 серпня.

Під час тестування учні та інструктори будуть забезпечені захисними масками, а пункти проведення ЗНО – антисептиками.

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