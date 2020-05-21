Перша заступниця голови МОЗ, яка відповідала за медреформу, пішла з посади

Кабінет міністрів (КМУ) звільнив першу заступницю міністра охорони здоров'я Олену Теряєву з посади.

Відповідна постанова опублікована на сайті КМУ.

"Звільнити Теряєву Олену Геннадіївну з посади першого заступника міністра охорони здоров’я України згідно з поданою заявою", — йдеться у документі, підписаному прем’єр-міністром Денисом Шмигалем.

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Олена Теряєва

Заступницею міністра Олена Теряєва стала 8 квітня 2020 року.







Що про неї відомо

Олені Теряєвій – 53 роки.

Вона спершу закінчила Донецький державний медичний інститут, кваліфікація – лікар-гігієніст, епідеміолог.

Потім Академію праці і соціальних відносин Федерації професійних спілок України. Кваліфікація – спеціаліст з маркетингу.

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У МОЗ повідомляють, що Теряєва має значний досвід роботи у системі охорони здоров’я України, кар’єру починала із роботи лікарем.

До призначення вона працювала Директором Південного міжрегіонального департаменту НСЗУ, ще раніше – Директором Департаменту охорони здоров’я Одеської обласної державної адміністрації.

Була на керівних посадах в КУ "Одеський обласний Центр Екстреної Медичної допомоги і медицини катастроф", а також у Макіївській міській раді.

В МОЗ Теряєва відповідатиме зокрема за реформування системи охорони здоров'я, а також за налагодження та координацію процесів у відомстві.

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