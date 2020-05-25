Всеукраїнська школа онлайн: розклад і теми уроків восьмого тижня для усіх класів

Розпочався восьмий тиждень дистанційної Всеукраїнської школи.
Він – останній цього навчального року для учнів початкових класів. Навчання для 5-11 класів триватиме приблизно до 12 червня.
Про це повідомили в Міністерстві освіти і науки.
Для учнів 1-4 класів заняття розпочинаються о 9 ранку та відбуваються у вівторок та четвер. Для старших класів – о 10 годині та тривають з понеділка по п'ятницю.
Онлайн-уроки можна переглянути на YouTube МОН або в прямому ефірі українських телеканалів.
Заняття для учнів 1-4 класів транслюють такі канали:
- 1 клас – Піксель
- 2 клас – UA:Культура
- 3 клас – НЛО TV
- 4 клас – ПлюсПлюс
Решта каналів, які були закріплені за певними класами залишаються без змін.
- 5-й клас – ПлюсПлюс та 112 Україна
- 6-й клас – ZOOM та NewsOne
- 7-й клас – ZIK
- 8-й клас – Індиго та УНІАН
- 9-й клас – Рада та UA: Культура
- 10-й клас – UA: Перший
- 11-й клас – М1
Нагадаємо, що учні можуть переглянути онлайн-заняття з таких предметів:
- українська мова;
- українська література;
- історія України;
- всесвітня історія;
- англійська мова;
- фізика;
- алгебра;
- геометрія;
- географія;
- хімія;
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