Степанов розповів, як планують організувати навчання з 1 вересня та коли визначаться остаточно

Наразі Міністерство охорони здоров'я визначає за яких умов діти можуть навчатися у звичайному режимі, а коли – у дистанційному.

Також розглядається варіант змішаного навчання.

Про це повідомив очільник МОЗ Максим Степанов під час брифінгу 10 липня.

"Ми хочемо, щоб наші діти повернулися до звичайного режиму навчання. Особливо 1 вересня, коли діти йдуть в перші класи.

Але COVID-19 вносить свої корективи, тому зараз в умовах адаптивного карантину розробляємо механізми і правила, в який спосіб наші діти будуть навчатися.

За яких умов вони можуть навчатися у звичайному режимі, а за яких – в дистанційному, та як ми можемо поєднати ці два способи", – пояснив міністр Степанов.

МОЗ розглядає три варіанти навчання – звичайне, дистанційне або змішане. Фото alebloshka/Depositphotos

Алгоритми дій МОЗ розробляє у співпраці з МІністерством освіти та науки.

Степанов обіцяє, що остаточні рішення будуть прийняті не пізніше ніж через десять днів.

"Разом з Міністерством освіти та науки ми розробляємо відповідні правила та алгоритми.

Протягом тижня, максимум десяти днів ми все пропишемо і повідомимо, в який спосіб за яких умов та як будуть навчатися наші діти в наступному навчальному році", – повідомив міністр.

Раніше прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що діти зможуть повернутися у школи за умов помірного розвитку епідемії та з дотриманням заходів безпеки.

Він наголосив, що дистанційний освітній процес має залишатися можливістю навчатися під час пандемії, але не замінити традиційне.

Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко зазначив, з 1 вересня діти можуть піти в школу, але навчальний процес все одно буде змінено.

Водночас Київ готується до дистанційного навчання.

Вас також може зацікавити:

Ми хочемо тримати з вами зв'язок. Будемо раді бачитися і спілкуватися з вами на наших сторінках у Facebook та у Twitter.

А якщо хочете бути в курсі лише новин та важливої інформації про здоров'я, підписуйтесь на нашу Facebook-групу про здоров'я та здоровий спосіб життя.