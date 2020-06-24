У МОН повідомили, що буде із дистанційним навчанням в школах з 1 вересня

Міністерство освіти та науки України поки не збирається переводити школи на дистанційне навчання першого вересня. Це рішення буде залежати виключно від епідеміологічної ситуації.

Про це заявила в.о. міністра освіти Любомира Мандзій.

"МОН не переводить школи на обов’язкову дистанційну форму навчання.

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Рішення про те, чи безпечно буде учням повертатись за парти 1 вересня, прийматимуть Комісія ТЕБ і НС та Головний державний санітарний лікар на основі епідеміологічної ситуації й не раніше серпня, ближче до старту навчального року.

Наразі МОН готується до нового навчального року.

Зокрема, спільно з Головним санлікарем ми готуємо вимоги для роботи шкіл в умовах пандемії – щодо правил дезінфекції, підготовки приміщень, перебування учнів у школі тощо", – зазначила вона.

Також міністерство планує систематизувати дистанційний освітній процес та оновити законодавство, щоб учням, вчителям і директорам було зрозуміло, як працювати під час карантину та в умовах пандемії.

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"Положення про дистанційне навчання затверджено ще 2013 року. І вимушений перехід на дистанційний формат під час пандемії COVID-19 показав нам слабкі місця у шкільній освіті.

Тому зараз ми працюємо над тим, щоб дистанційна освіта відповідала реальним потребам і можливостям учнів та педагогів. Це стосується організації освітнього процесу, розвитку вчителів і, найголовніше, технічних можливостей учнів та педагогів", – додала Любомира Мандзій.

Нагадаємо, ЗНО відбудеться з 25 червня до 17 липня у безпечних умовах.

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