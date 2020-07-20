Півнячі бої – незаконне явище, яке популярне й в Україні

Як в Україну потрапив бійцівський півень точно невідомо.

Одні джерела вказують на графа Орлова, який привіз півнів з Англії і розпочав змагання з генералом Всеволожським. Інші – говорять про козаків, які запозичили цей вид дозвілля у турків.

Як би там не було, але першими звернули увагу на агресивних характер півнів індійці. Вони одомашнили півня задля розваги, а не для яєчні на сніданок.

Історії півнячих боїв вже тисячі років. Їх забороняли, робили національними видами спорту, на них заробляли неймовірні статки, й розорювалися. Півнячі бої ставали частиною культури, а потім йшли у підпілля.

І ви дуже помиляєтесь, якщо думаєте, що це десь дуже далеко.

Сашко дістає пірнатого улюбленця із клітки кожного дня. Його звуть Тайсон і він має за плечима чотири змагання.

Цього півня бояться сусідські коти і навіть собака. Він – король подвір’я.

"Я його придбав ще курчам. Їздив за ним у Крим. На кордоні довелось приплатити, але він того вартує! – розповідає Сашко, який, як й інші респонеденти цього тексту, не хоче називати свого прізвища.

Разом з Тайсоном, я тоді взяв ще пару півників, але вони мають посередні результати, зірка в нас тільки Тайсон".

Про півнячі бої в Україні говорять мало. Офіційно вони заборонені. Штраф за жорстоке поводження з тваринами може сягати до 8500 грн. Можливий арешт до 15 діб.

Півнячі бої в Україні офіційно заборонені.

Фото piccaya/Depositphotos

Сашко не зізнається скільки коштує зараз його півень, бо й продавати не хоче. Для нього Тайсон – це власна гордість. Вони – команда.

В Україні популярні змішані породи півнів: Шамо (Чушамо, Ошамо) та Малайська бійцівська порода. Ціни на них стартують від 500 гривень, а от на переможців від 500 доларів.

"Півнів можна купляти дорослими, можна курчатами, яйця можна купляти і класти в інкубатор, – розповідає Віктор, що розводить півнів породи Чушамо.

Я яйця цього року поштою відправляв, то люди казали, що гарні півні вийшли. Також можна з-за кордону привезти. Я от свого півника з Румунії віз".

Як з курчати виростити вбивцю

Щоб виростити такого півня, як Тайсон, потрібні час, гроші та наполегливість.

Бійцівські півні агресивні від природи, їх не треба вчити битися. Але техніка бою, витривалість, фізична підготовка мають велике значення.

Сашко тренує півня самостійно. Каже, що є багато відео є у YouTube, там можна знайти всю необхідну інформацію.

У півня є режим, меню та навіть спеціальні тренажери.

Займаються практично кожного дня. Тайсон вчиться швидко бігати на довгі дистанції, витривалості, ухилятися від ударів, стрибати та приземлятися.

Зазвичай півні у чоловіка живуть у клітках на вулиці, але зимують у будинку з господарем.

"До людей такі півні неагресивні.

Тайсон дітей не чіпає, а от кіт йому чомусь не подобається", – сміється Сашко.

Нечесна гра

В Україні практично не грають на тоталізаторі. Великих статків на цих іграх не зробити.

Цінністю є сам півень та імідж його власника, який приносить статус переможця.

Однак і тут не буває без хитрощів. У минулому, чого тільки не робили супротивники, аби допомогти своєму "Петі" перемогти:

мазали шию салом, аби важко було вхопити супротивника за пір’я,

посипали перцем, аби супротивнику пекло у роті,

підрізали шпори,

поїли алкоголем, щоб півень не відчував страху.

Півні ще не проходять допінг-контроль перед змаганнями. Але до того, як півень вийде на поєдинок, його перевірить спеціальна людина.

В Україні практично не грають на тоталізаторі.

Фото Alekcey/Depositphotos

Якщо вірити українським пташникам, що проводять півнячі бої, то українському півню, порівняно із зарубіжними колегами, дуже щастить.

На українських змаганнях півням роблять педикюр, а шпори прив’язують, аби вони не могли скалічити один одного.

В Україні заборонена "залізна шпора", яку одягають півням в Азії чи Америці. За її допомогою півень швидко калічить, або навіть вбиває супротивника.

Переможця частують, а от переможений може розраховувати на медичну допомогу. Його не покладуть у юшку, не продадуть, як м’ясо. Скоріш за все, йому дадуть другий шанс спробувати себе на рингу пізніше.

Півні, які достатньо добре билися, доживають віку в гарних умовах і мають десятки діточок.

"Ще не так давно ми вигравали Чемпіонати світу та Європи. Українські півні сильні та відомі, – ділиться Сергій, що розводить змішані породи півнів.

Через війну з Росією та більш суворі закони ми не беремо участь у багатьох змаганнях, але півні із Сумщини відомі на весь світ. Охочих їх придбати багато".

Сьогодні осередками півнячих боїв в крані є Сумська, Київська, Харківська, Вінницька області та Крим.

Великі перегони

Останнім часом півнячі бої відходять на другий план. Популярними є півнячі спортивні змагання.

Відбувається це так: двох півнів ставлять по різні боки подвійної сітки. Сітка полімерна, аби спортсмени собі не завдали травм.

Між ними дистанція у 30 см, і вони не можуть битися. Однак бажання битися нікуди не дівається, тому півні починають бігати по колу. Зазвичай коло має 100 м. Хто перший втомиться і сяде, той і програв.

Бійцівський півень дуже витривалий і бігати може годинами, тому півням вдягають жилети з піском. Таким чином півні втомлюються за 15-20 хвилин.

"Ви навіть не уявляєте, які відомі та впливові люди на такі змагання приводять своїх півнів, – розповідає Сергій.

Вони наймають тренера, сплачують за догляд півня. Той півень, навіть якщо стане чемпіоном, не покриє витрат свого власника. Таке от хобі зараз в українців".

Бійцівський півень, якому не дозволяють битися, живе втричі менше. Справа в тому, що його агресивна поведінка закладена природою і стримувати її важко, у кров постійно потрапляє адреналін і півень помирає від хвороби серця.

Тож нині існує дилема, що ж є більш жорстоким? Бій, чи його уникнення.

Раїса Мірошник, спеціально для УП.Життя

Титульна світлина Prampangpa.gmail.com/Depositphotos

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