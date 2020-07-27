Багато розчарування та мало надії: соціологічне опитування про емоційний стан українців

Наталiя Бушковська журналістка УП.Життя
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27 липня 2020

43% українців відчувають розчарування, а  26%  надію.

Це основні емоції, які відображують наш емоційний стан.

Про це свідчать результати опитування, проведеного соціологічною групою "Рейтинг" 15-20 липня.

15% опитаних заявили, що найкраще їхній стан зараз описує емоція суму, 13%  злість, 12%  розгубленість, по 11%  зацікавлення та байдужість.

10% вважають, що у них домінує страх, по 8% респондентів обрали радість і здивування.

 43% українців відчувають розчарування, а  26% - надію.

Також 19% вважають, що в цілому справи в Україні ідуть у правильному напрямку, і 68%  протилежної думки.

 Графік: соціологічна група "Рейтинг"

Опитування проводили серед 2000 респондентів віком від 18 років в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю та типом поселення.

Помилка репрезентативності дослідження: не більше 2,2%.

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