Інститут, який займається закупівлями підручників, очолив колишній працівник МОН часів Табачника

Інститут модернізації змісту освіти, який займається розробкою та проведенням конкурсів підручників для шкіл, очолив Євген Баженков, який працював у Міністерстві освіти і науки, коли його очолював Дмитро Табачник.
З травня 2011 до грудня 2012 Баженков очолював департамент взаємодії з центральними органами виконавчої влади, засобами масової інформації та громадськими організаціями.
До червня 2014 року був головою комітету з фізичного виховання і спорту у МОН.
На сайті інституту вже змінено керівника, наказу про призначення поки немає в доступі, пише НУШ.
Також Баженков фігурував у справі розкрадання майна Фонду соціального страхування.
|Євген Баженков
Баженкова звільнили з посади директора Фонду соціального страхування в травні 2018 року.
Підставою стало його рішення про зміну форми власності із державної на приватну 71 об’єкта фонду.
У листопаді 2019 року суд скасував рішення про звільнення Баженкова.
Після цього приватний нотаріус записав його в держреєстрі як директора фонду.
Потім Мінсоцполітики оскаржив рішення нотаріуса в Мін’юсті, який скасував "поновлення" Баженкова на посаді.
Інститут модернізації змісту освіти підпорядкований МОН.
У 2018 році інститут зірвав терміни друку підручників для першачків Нової української школи.
Після цього тодішня міністерка Лілія Гриневич почала реформу Інституту.
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