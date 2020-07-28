Інститут, який займається закупівлями підручників, очолив колишній працівник МОН часів Табачника

Катерина Хорощак головна редакторка УП. Життя
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28 липня 2020

Інститут модернізації змісту освіти, який займається розробкою та проведенням конкурсів підручників для шкіл, очолив Євген Баженков, який працював у Міністерстві освіти і науки, коли його очолював Дмитро Табачник

З травня 2011 до грудня 2012 Баженков очолював департамент взаємодії з центральними органами виконавчої влади, засобами масової інформації та громадськими організаціями.

До червня 2014 року був головою комітету з фізичного виховання і спорту у МОН.

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На сайті інституту вже змінено керівника, наказу про призначення поки немає в доступі, пише НУШ.

Також Баженков фігурував у справі розкрадання майна Фонду соціального страхування.

Євген Баженков

Баженкова звільнили з посади директора Фонду соціального страхування в травні 2018 року. 

Підставою стало його рішення про зміну форми власності із державної на приватну 71 об’єкта фонду.

У листопаді 2019 року суд скасував рішення про звільнення Баженкова. 

Після цього приватний нотаріус записав його в держреєстрі як директора фонду. 

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Потім Мінсоцполітики оскаржив рішення нотаріуса в Мін’юсті, який скасував "поновлення" Баженкова на посаді.

Інститут модернізації змісту освіти підпорядкований МОН. 

У 2018 році інститут зірвав терміни друку підручників для першачків Нової української школи. 

Після цього тодішня міністерка Лілія Гриневич почала реформу Інституту.

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