Відомі результати ЗНО зі ще двох тестових предметів

Дарія Поперечна заступниця головного редактора УП.Життя
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29 липня 2020

Учні, які проходили зовнішнє незалежне оцінювання, отримали результати тестування з географії та хімії. 

Про це повідомляє Український центр оцінювання якості освіти

Учасники можуть переглянути свої бали на інформаційних сторінках, а також завантажити картки результатів і скан-копії бланків відповідей з цих предметів

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У разі виникнення сумніву щодо правильності встановлення результату учасник ЗНО може подати апеляційну заяву.

Учні отримали результати ЗНО з географії та хімії.  Фото Wavebreakmedia/Depositphotos

Загалом уже відомі результати тестувань з 11 предметів. 

Раніше учасники ЗНО отримали результати з української мови та літератури і ще 6 предметів

Перші результати зовнішнього оцінювання 2020 учні отримали з математики та фізики

Нагадаємо, що напередодні експертна комісія при Українському центрі оцінювання якості освіти визначила порогові бали "склав/не склав" для Зовнішнього незалежного оцінювання з географії та хімії

Поріг "склав/не склав" – це мінімальна кількість тестових балів, яку має набрати учасник/учасниця за тестування, щоб отримати оцінку за шкалою 100-200 балів і мати можливість брати участь у конкурсному відборі до вишу.

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