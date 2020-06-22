Зеленський таки звільнив випускників від ДПА, але ЗНО буде

Володимир Зеленський підписав закон про звільнення одинадцятикласників від обов'язкової державної підсумкової атестації.

Про це повідомляється на офіційному сайті глави держави.

Відповідний закон "Про внесення змін до деяких законів України щодо окремих питань завершення 2019/2020 навчального року" Верховна Рада ухвалила 18 червня 2020 року.

Згідно із законом, у зв’язку з впровадженням карантинних заходів учні, що завершують здобуття загальної середньої освіти у 2019/2020 навчальному році, звільняються від проходження державної підсумкової атестації (ДПА).

Таким чином випускники шкіл, які в цьому році не планували вступати до закладів вищої освіти України, можуть отримати свідоцтво про здобуття повної загальної середньої освіти без складання зовнішнього незалежного оцінювання.

Зеленський підписав закон про звільнення від ДПА. Фото luckybusiness/Depositphotos

При цьому учні, які завершують навчання у закладах середньої освіти, мають право за власним бажанням пройти ДПА, зокрема у формі зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО), необхідну для вступу до закладів вищої освіти України.

Закон набуде чинності наступного дня після опублікування.

За даними Міністерства освіти і науки України, скасування обов’язкової державної підсумкової атестації дасть змогу зменшити приблизно на 27-30% кількість учасників тестування й відповідно збільшити соціальну дистанцію між ними в аудиторіях.

Крім того, документ вносить зміни до Закону України "Про освіту", згідно з якими тривалість навчального року у закладах освіти на період карантину може визначатися Кабінетом Міністрів України.

Водночас, МОН готує до оприлюднення лист з роз'ясненнями щодо конкретних дій з реалізації положень цього закону.

Про це повідомив освітній омбудстмен Сергій Горбачов на своїй сторінці у соцмережі.

"Цей лист має надати вичерпні і зрозумілі відповіді на безліч запитань, які виникли у дітей, батьків, вчителів, керівників закладів освіти", – зазначається в повідомленні.

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