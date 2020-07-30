На карантині більше українців склали ЗНО на 200 балів, ніж у 2019 році

У 2020 році 447 учнів склали Зовнішнє незалежне тестування (ЗНО) на 200 балів.

Це на 63% більше, ніж у 2019 році, повідомляє Міністерство освіти й науки України (МОН).

"Найбільше "відмінників" із математики –142 особи.

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На другому місці – англійська мова, 84. Кількість учасників, які отримали найвищий бал з фізики, – 60, тоді як минулого року їх було лише 4.

Крім того, один з учасників – учень звичайної сільської школи — набрав рекордну кількість балів із чотирьох предметів: українська мова і література – 200 балів, математика – 200 балів, англійська мова – 199 балів, фізика – 196 балів.

Ми вітаємо всіх відмінників", – йдеться у повідомлені.

Цього року 447 учнів склали Зовнішнє незалежне тестування (ЗНО) на 200 балів.

Загалом було проведено 913 995 тестувань – це 74,5 % від запланованої кількості.

Важливо розуміти, що рейтингова оцінка кожного учасника зовнішнього незалежного оцінювання за шкалою 100–200 балів визначається в залежності від місця його результату (його власним рейтингом) серед результатів інших учасників, які складали той самий тест.

Максимально можлива рейтингова оцінка "200 балів" встановлюється максимальному набраному тестовому балу, тобто 200 балів має той, хто набрав найбільше, а не максимум.

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Нагадаємо, що вже визначені порогові бали склав/не склав з таких предметів як географія, хімія, математика, фізика, іноземні мови, біологія, історія України, українська мова та література.

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