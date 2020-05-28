Як проходитиме ЗНО-2020: за яких умов впустять з температурою 37,3°C, як сидітимуть учасники та як пити воду в масках

Цьогоріч основна сесія зовнішнього незалежного оцінювання відбуватиметься з 25 червня по 17 липня.

Передбачаються додаткові заходи безпеки.

Деякі з них викликають багато запитань.

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Зокрема:

Чи довозитимуть випускників до пунктів тестування?

Як учасників пропускатимуть в пункт тестування (покрокова процедура)?

Що робити, якщо ваша нормальна температура – підвищена?

Чи потрібно буде постійно перебувати у масці та як, наприклад, пити воду?

Та за якою схемою проходитиме пробне ЗНО?

"Українська правда. Життя" розпитала про це у заступниці директора Центру оцінювання якості освіти, який організовує ЗНО в країні, Тетяни Вакуленко.

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Інформацію про транспорт для доїзду на місце проведення ЗНО потрібно дізнаватися у керівників шкіл. Фото: Wavebreakmedia/Depositphotos

Чи довозитимуть випускників до пункту тестування

Попри те, що до початку ЗНО в Україні мають запустити міський, міжміський та обласний транспорт, переважну більшість випускників шкіл мають довозити до пунктів тестування, і займатися цим має місцева влада.

"Для випускників закладів повної загальної середньої освіти упродовж багатьох років доставку до пунктів тестування спеціальними автобусами забезпечують місцеві органи управління.

Ця практика залишиться на цей рік", – розповідає Тетяна Вакуленко.

Раніше очільниця МОН Любомира Мандзій заявляла, що для цього "точно будуть використовувати шкільні автобуси".

Інформацію про транспорт для доїзду на місце проведення ЗНО потрібно дізнаватися у керівників шкіл.

Але якщо місцева влада не зможе організувати автобуси, доведеться добиратися своїми силами або громадським транспортом.

"Справа в тім, що функціонування міського транспорту – є вимогою до організації ЗНО, тому що окрім учасників тестування для нас важливий доїзд залученого персоналу.

І якщо транспорт не буде повноцінно працювати, ми не зможемо провести ЗНО", – розповіла Вакуленко.

Учасники ЗНО цьогоріч повинні прийти до пункту тестування у зазначений діапазон часу, який буде у їхньому запрошенні-перепустці.

"Якщо раніше всі учасники, фактично, одночасно намагалися потрапити в пункт тестування, то тепер у запрошенні-перепустці ми запропонуємо їм заходити в пункт у певний період часу", – пояснює Вакуленко.

Впускатимуть дітей до 10:50.

Інформація про час має з’явитися на особистій сторінці учасника ЗНО 4 червня.

Також працівники перед пунктом тестування проситимуть випускників дотримуватися соціальної дистанції, зазначає заступниця директора УЦОЯО.

У центрі передбачають, що в учнів, які приїдуть одним автобусом, буде майже однаковий часовий діапазон прибуття.

"Ми створимо умови для того, щоб учасники тестування з однієї школи прибували одночасно і далі вибудовувалися в шеренгу і прямували до представників пункту тестування", – розповідає Вакуленко.

Супроводжуючий, який має бути з випускниками, допомагає дотримуватися соціальної дистанції в автобусі, а також на виході з транспорту.

Як впускатимуть до пункту тестування

✅ Учасники по одному підходять до чергового на пункті.

✅ Далі вони показують, тримаючи у своїх руках, паспорт або ІD-картку, сертифікат ЗНО, а також запрошення-перепустку. При цьому учасники повинні зняти маску і показати обличчя.

"Якщо вдасться закупити екрани, то вони наближаються ближче до чергового.

Якщо не буде, то стоять на відстані 1,2 метра від чергового", – додає заступниця директора УЦОЯО.

✅ Потім учасникам варто знову надягти маску. Якщо це була одноразова – її можна буде викинути в контейнер і надягти нову.

В УЦОЯО планують, що учасникам видаватимуть додаткові маски в пунктах тестування. Скільки саме – поки не відомо.

✅ Медпрацівник вимірює температуру безконтактним термометром.

"Якщо температура нижча, ніж 37,2°C, людина входить до пункту тестування", – пояснює Вакуленко.

✅ Тоді випускникам пропонують помити руки.

✅ "Потім людина проходить за вказівниками до аудиторії, ми рекомендуємо не перебувати довго в коридорах, ніде не ходити, одразу прямувати до аудиторії", – каже Вакуленко.

✅ Перед входом в аудиторію учасників мають ідентифікувати ще раз.

Учасники так само повинні відійти на безпечну відстань від інструктора, показати власний документ і обличчя без маски.

За правилами гігієни та рекомендаціями ВООЗ, після того, як людина зняла одноразову маску, надягати знову її вже не можна.

Проте в УЦОЯО зазначають, що не контролюватимуть те, як учасник поводиться з маскою.

"Ми рекомендуватимемо учасникам помити руки перш ніж демонструвати своє обличчя і помити руки після.

Я думаю, що якщо учасник на секунду знімає з вуха маску, то це його власне рішення – міняти маску чи ні. До того ж учасник може бути в багаторазовій масці або респіраторі", – каже Вакуленко.

В УЦОЯО зазначають, що не контролюватимуть те, як учасник поводиться з маскою. Фото: AndreyPopov/Depositphotos

Чи можна довіряти термометрам

В УЦОЯО запевняють, що можна.

"МОЗ спільно з МОН сформулювали вимоги до цих термометрів.

Їх закуплять централізовано, і я думаю, що вони закуплять достатньо якісний термометр, який призначений саме для вимірювання температури в людей", – пояснює заступниця директора УЦОЯО.

Також температуру вимірюватиме саме медик, який знатиме, як правильно користуватися пристроєм.

Що робити, якщо ваша нормальна температура – підвищена

При температурі, вищій за 37,2°C, в пункт вже не впускатимуть.

Але для когось вона може бути нормою.

У таких випадках УЦОЯО радить завчасно звернутися до медиків та отримати довідку, яка це підтверджує.

"Ми радимо таким учасникам обов’язково попередньо звернутися до медиків і отримати довідку про те, що певна температура тіла є нормальною для учасника, враховуючи його захворювання або особливості організму.

Ці ситуації будуть розглядатися на пункті тестування. Якщо учасник звернеться до медика із зауваженням про те, що має таку проблему, то медпрацівник перевірить симптоматику того чи іншого захворювання, подивиться на довідку, і потім ухвалить рішення – допускати учасника до тестування чи ні", – пояснює Вакуленко.

У дівчат температура може підвищуватися під час овуляції. В таких випадках в УЦОЯО також радять звертатися за довідкою.

"На пункті ухвалювати рішення ми будемо бінарно. Немає підвищеної температури і симптомів ГРВІ, учасник бере участь у тестуванні.

Є симптоми ГРВІ, наприклад, підвищена температура, медик оглядає учасника більш детально і ухвалює відповідне рішення.

Якщо буде відповідна довідка, це спростить завдання медикам", – каже Вакуленко.

Може бути й таке, що у людини температура постійно понижена, а людина прийшла з підвищеною для себе.

"Якщо в учасника при нормальній температурі будуть виявлені інші ознаки ГРВІ, наприклад, чхання, кашель, почервоніння обличчя, очей і т.д., то тоді ми теж просимо учасника не брати участі в основній сесії", – пояснює заступниця директора УЦОЯО.

У центрі оцінювання якості освіти запевняють, що симптоми ГРВІ або підвищення температури входять до списку поважних причин, через які можна взяти участь в додатковій сесії ЗНО.

"Якщо ж і на додаткові сесії учасник не зможе взяти участь, тоді державну підсумкову атестацію можна буде пройти в закладі освіти за рішенням педагогічної ради.

Вступ у заклад вищої освіти можна буде здійснити в межах вступної кампанії закладу освіти, склавши вступне випробування в самому закладі", – каже Вакуленко.

У випадках постійно підвищеної температури УЦОЯО радить завчасно звернутися до медиків та отримати довідку, яка це підтверджує. Фото: IgorVetushko/Depositphotos

Дезінфеція та провітрювання приміщень

Приміщення мають провітрювати перед і після проведення тестування не менше 30 хвилин, а також дезінфікувати.

У МОН створили список засобів, які необхідно закупити, щоб створити безпечні умови в пунктах тестування..

Зараз розробляють механізм цих закупівель, зокрема вивчається можливість використання коштів фонду боротьби з COVID-19.

"Це питання зараз вирішується в уряді, МОН робить усе, щоб заклади освіти якнайшвидше отримали засоби дезінфекції та індивідуального захисту – маски для учасників, екрани для інструкторів тощо", – пояснює Вакуленко.

Схема розсадки

Під час складання ЗНО в стандартній аудиторії має бути максимум 15 учасників і 2 інструктори.

Спершу у МОН говорили про обов'язкову дистанцію 1,5 метри. Потім зменшили відстань до 1,2 метри.

Вакуленко пояснює, чому:

"По-перше, наші учасники не перебувають в ситуації активної комунікації.

1,5 метри – це дистанція, наприклад, для закладів громадського харчування.

Наші учасники не комунікують під час складання ЗНО, тому було визнано, що дистанція 1,2 метра є безпечною.

Як і раніше, вони будуть сидіти один за одним, і особистого контакту обличчя-обличчя не буде".

На сайті офісу президента написали, що максимальна кількість учасників в аудиторії – 10 осіб.

Проте в УЦОЯО сказали, що ця інформація неточна, і учасників все-таки буде 15.

За словами Вакуленко, для такої кількості людей спокійно підходять стандартні шкільні класи.

"Скільки існує ЗНО, стандартна відстань між учасниками складала 1,2 метра.

Раніше ми використовували таку дистанцію, щоб уникати ситуації, коли учасники заважають один одному, а тепер це ще і безпечна соціальна відстань.

Тобто в стандартному класі 15 учасників і 2 інструктори якраз розміщуються з відстанню 1,2 метра один від одного, враховуючи ще й меблі, які розташовані в стандартних класах", – пояснює заступниця директора УЦОЯО.

За її словами, шахматний порядок можна було би використовати, якщо відстань між учасниками мала би бути більша.

"При ній ми можемо досягти приблизно 1,4 метри. Але насправді така розсадка є навіть більш ризиковою, тому що тоді ми отримуємо контакт із частиною обличчя учасника, який перебуває позаду", – каже чиновниця.

Під час складання ЗНО в стандартній аудиторії має бути максимум 15 учасників і 2 інструктори. Фото: Wavebreakmedia/Depositphotos

Маски під час тестування

"Працівники пункту не будуть осіб змушувати змінювати маски, але ми будемо нагадувати про те, що пройшло достатньо часу, щоб змінити маску", – каже Вакуленко.

Якщо дитині буде погано, вона задихатиметься у масці й перебувати в ній не зможе, то цю проблему будуть вирішувати на місці.

"Ми розуміємо, що може бути спекотно, тому будемо відчиняти вікна і пропонувати дітям брати з собою додатковий запасводи, щоб постійно пити", – каже чиновниця.

Якщо дитині буде погано, їй запропонують сходити до медпрацівника.

"Якщо дитина оговтається почуватиметься нормально, то зможе повернутися до виконання тестової роботи.

Якщо вона відчує, що легше не стало, то, на жаль, тестування для неї буде припинено і їй запропонують брати участь в додатковій сесії", – пояснює Вакуленко.

В УЦОЯО також пояснюють, як пити воду, якщо ви в масці.

"Учасник може знімати маску. Вдовольняти фізіологічні потреби, як-от пити воду, ходити в туалет, звісно, не буде заборонено", – зазначає заступниця директора .

Але, за словами Вакуленко, якщо інструктор зафіксує, що у дитини є ознаки ГРВІ, наприклад, вона знімає маску і чхає, тоді дитину пропосять піти до медпрацівника, який вирішить, чи може дитина перебувати в аудиторії чи навіть в пункті.

Якщо учасник відмовляється надягати маску, то він / вона не зможе брати участь у тестуванні.

"Якщо надалі заходи обов’язкового державного рівня будуть передбачати перебування в громадських місцях в масці, це означає, що дитина мусить бути в масці.

Якщо вона відмовляється, то на жаль, ми кличемо медпрацівника і будемо змушені позбавити права проходити ЗНО в цю сесію", – каже Вакуленко.

Якщо обов’язкове носіння маски відмінять, то уже сам учасник вирішуватиме, чи потрібний йому цей захист, чи ні.

Чи будуть запасні маски?

"Звичайно, запасні будуть. В пункті тестування ніколи не буває 100% присутності", – зазначають в центрі.

Скільки додаткових масок варто мати з собою?

В УЦОЯО конкретної цифри не називають, але просять зважити на те, що маски потрібно змінювати кожні три години, а також врахувати дорогу до пункту тестування і назад.

Чи збільшиться оплата для людей, які будуть задіяні в пунктах тестування

"Наразі МОН запропонувало підвищення оплати і намагається врегулювати її в Уряді", – каже Вакуленко.

Як відбуватиметься пробне ЗНО

Маски – обов’язково, температуру міряти не будуть, але за найменших ознак ГРВІ учасників відправлятимуть додому.

"За найменших ознак захворювання ми просимо дитину залишатися вдома.

Ми розуміємо, що проходження пробного – це дуже корисно і важливо, але ми зробимо все для того, щоб учасники, навіть перебуваючи вдома, отримав ті самі переваги", – кажуть в УЦОЯО.

Наприклад, в кабінеті учасника буде розміщений повний комплект тестових матеріалів.

Також УЦОЯО підготувало відео про те, як саме відбувається ЗНО.

У мережі обговорюють щонайменше два варіанта безпечного проведення ЗНО.

Перший – розбити учасників тестування на два потоки.

"У нас, фактично, учасники ЗНО певним чином розбиті, тому що в нас є основна і додаткова сесія.

Розбивати ще на більше доволі проблематично, тому що треба мати асболютно порівнювальні тести.

Декілька років тому ми проводили 2 сесії ЗНО з української мови і літератури, але тоді були певні закиди непорівнюваності тестів", – пояснює Вакуленко.

Другий – звільнити від незалежного тестування тих, хто не планує вступати до університетів, і видати їм шкільні атестати без ЗНО.

"Такий варіант розглядався б, якщо тестування було би за другим сценарієм, тобто наприкінці серпня.

Для червня цей варіант наразі не розглядається, тому що технічно майже неможливо забезпечити скасування реєстрацій учасників", – пояснюють в УЦОЯО.

Катерина Хорощак, УП.Життя

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