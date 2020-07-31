Чи загрожує вам емоційне вигорання? Пройдіть ТЕСТ, щоб дізнатися

Емоційне вигорання може спіткати і на роботі, і вдома.
Часто воно межує зі стресом і депресією, але має свої особливості, які емоційно та фізично знесилюють.
Щоб попередити його і зберегти ресурси, інколи потрібно просто знайти час для відпочинку.
Редакція "Української правди.Життя" підготувала для вас корисний тест, який допоможе визначити рівень вашого стресу і втоми.
Як відчуваєте себе після короткої відпустки?
Керівник просить попрацювати на вихідних. Ваші емоції?
Як часто забуваєте про день народження близьких?
Якому відпочинку надаєте перевагу?
У вас був дуже насичений робочий день, але на вечерю вже запросили друзів. Що будете робити?
Скільки часу на день присвячуєте собі?
З яким настроєм, зазвичай, йдете на роботу?
"Краще зробити самому, ніж просити когось про допомогу" – це про вас?
Як часто ви працюєте після робочого дня?
Якщо у вас "накипіло", як позбавляєтеся від стресу?
Ви можете прокинутися вночі з думкою…
Як часто буваєте в улюбленому закладі?