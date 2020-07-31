Чи загрожує вам емоційне вигорання? Пройдіть ТЕСТ, щоб дізнатися

Емоційне вигорання може спіткати і на роботі, і вдома.

Часто воно межує зі стресом і депресією, але має свої особливості, які емоційно та фізично знесилюють.

Щоб попередити його і зберегти ресурси, інколи потрібно просто знайти час для відпочинку.

Редакція "Української правди.Життя" підготувала для вас корисний тест, який допоможе визначити рівень вашого стресу і втоми.