Тест

Чи загрожує вам емоційне вигорання? Пройдіть ТЕСТ, щоб дізнатися

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31 липня 2020

Емоційне вигорання може спіткати і на роботі, і вдома. 

Часто воно межує зі стресом і депресією, але має свої особливості, які емоційно та фізично знесилюють.

Щоб попередити його і зберегти ресурси, інколи потрібно просто знайти час для відпочинку.

Редакція "Української правди.Життя" підготувала для вас корисний тест, який допоможе визначити рівень вашого стресу і втоми.

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Як відчуваєте себе після короткої відпустки?

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Керівник просить попрацювати на вихідних. Ваші емоції?

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Як часто забуваєте про день народження близьких?

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Якому відпочинку надаєте перевагу?

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У вас був дуже насичений робочий день, але на вечерю вже запросили друзів. Що будете робити?

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Скільки часу на день присвячуєте собі?

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З яким настроєм, зазвичай, йдете на роботу?

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"Краще зробити самому, ніж просити когось про допомогу" – це про вас?

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Як часто ви працюєте після робочого дня?

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Якщо у вас "накипіло", як позбавляєтеся від стресу?

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Ви можете прокинутися вночі з думкою…

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Як часто буваєте в улюбленому закладі?

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