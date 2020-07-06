Помер знаменитий італійський композитор Енніо Морріконе

6 липня помер знаменитий італійський композитор Енніо Морріконе.

Композитор пішов життя на 92 році.

Митець помер у лікарні в Римі внаслідок ускладнень від падіння, коли він зламав стегно, повідомляє The Hollywood Reporter.

У 2007 році Енніо Морріконе отримав спеціальну нагороду "Оскар" за внесок у кіномистецтво, а у 2016 – за найкращу музику до стрічки "Мерзенна вісімка".

Крім того, композитор був триразовим лауреатом премії Золотий глобус та шестиразовим лауреатом премії BAFTA.

Він створював музику для фільмів та телебачення, зокрема його роботи можна почути у стрічках "Одного разу в Америці", "Хороший, поганий, злий", "Недоторкані", "Місія на Марс" та інших.

Загалом Енніо Морріконе створив близько 500 музичних творів, 100 із них – це класичні композиції.

Автор працював з такии режисерами як Серджіо Леоне, Бернардо Бертолуччі, Уорен Бітті, Брайан де Пальма, Джузеппе Торнаторе, Квентін Тарантіно.

Певно одна з найвідоміших композицій Морріконе була написана до стрічки "Професіонал".

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