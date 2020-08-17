54.4°C: науковці припускають, що на Землі зафіксовано найвищу температуру

Температуру 54.4°C зареєстровано в Національному парку "Долина смерті", Каліфорнія.

Це може бути найвища серед зафіксованих температур на планеті Земля, пише BBC.

Наразі точність температури перевіряється Національною погодною службою США.

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Температура була зафіксована протягом періоду сильної спеки на західному узбережжі США.

До цього найвища температура, яку реєстрували, становила 54°C.

Її також фіксували в Національному парку "Долина смерті".

Національний парк "Долина смерті"

Найвищою зафіксованою позначкою в цьому парку була температура 56.6°C.

Про таку температуру звітували майже століття тому, але наразі в правдивості цих вимірювань сумніваються і припускають, що вони хибні.

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