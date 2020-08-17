54.4 °C: науковці припускають, що на Землі зафіксовано найвищу температуру

Температуру 54.4°C зареєстровано в Національному парку "Долина смерті", Каліфорнія.

Це може бути найвища серед зафіксованих температур на планеті Земля, пише BBC.

Наразі точність температури перевіряється Національною погодною службою США.

Температура була зафіксована протягом періоду сильної спеки на західному узбережжі США.

До цього найвища температура, яку реєстрували, становила 54°C.

Її також фіксували в Національному парку "Долина смерті".

Національний парк "Долина смерті"

Найвищою зафіксованою позначкою в цьому парку була температура 56.6°C.

Про таку температуру звітували майже століття тому, але наразі в правдивості цих вимірювань сумніваються і припускають, що вони хибні.

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