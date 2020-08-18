Шкарлет не полишає ідеї збільшити вагу шкільного атестата при вступі у виш

Міністерство освіти і науки планує збільшити вагу атестата під час вступу до вишів.

Про це повідомив очільник МОН Сергій Шкарлет під на освітянському форумі "Освіта в умовах пандемії: як організувати навчальний рік 2020-2021".

"Маємо на меті збільшення ваги атестату при вступі до закладів вищої освіти, а відтак зростання мотивованості учнів до навчання в середній школі", - розповів Шкарлет.

Цю ж ідею він озвучував під час співбесіди з Парламентським комітетом з питань освіти, науки та інновацій.

"Це ж саме те, що зробив Табачник, як тільки прийшов до влади! Може хтось забув, як тоді масово скуповували шкільні журнали, щоб поміняти оцінки і покращити середній бал атестату?", - коментувала тоді пропозицію Шкарлерта народна депутатка від партії "Голос" Інна Совсун.

Також очільник МОН не проти скасувати ЗНО для заочників.

Сергій Шкарлет. Скріншот із трансляції освітянського форуму

Нагадаємо, вчені проаналізували статтю в.о. міністра Сергія Шкарлета на докторську дисертацію.

Вони виявили, що стаття для докторської дисертація в.о. міністра освіти Сергія Шкарлета суцільний плагіат – збіги з працями інших науковців становлять 87,4%.

Також Шкарлет почав роботу в МОН зі зміни на сайті новини про своє призначення.

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