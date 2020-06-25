Плагіатор та любитель дорогих машин за держкошт Шкарлет став в.о. міністра освіти і науки

Кабмін призначив колишнього "регіонала", ректора Чернігівського національного технологічного університету Сергія Шкарлета заступником міністра освіти та науки.

Також, 25 червня, одноголосно рішенням урядовців на нього поклали виконання обов'язків міністра.

Відповідне подання зачитав прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

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Що відомо про Сергія Шкарлета:

він балотувався у депутати Чернігівської обласної ради від Партії регіонів;

у 2015 році на місцевих виборах балотувався до Чернігівської облради вже від Блоку Петра Порошенка, але його не обрали;

у його наукових роботах виявлено великі обсяги плагіату;

його звинувачують у корупційних "хвостах".

Наприклад, у січні 2020-го Чернігівський технологічний університет придбав за державні гроші білий пікап Volkswagen Amarok VOLCANO вартістю більше 1,5 млн грн.

Сергій Шкарлет

Раніше парламентський комітет з питань освіти, науки та інновацій не підтримав кандидатуру Сергія Шкарлета на посаду міністра освіти і науки.

Освітяни, науковці та інші небайдужі 18 червня вийшли на протест під Верховну Раду проти призначення Сергія Шкарлета очільником МОН.

Громадські освітні організації, батьки та небайдужі звернулися до народних депутатів, президента та прем’єра, щоб ті призначили кваліфікованого очільника Міністерства освіти і науки.

Також вони назвали критерії, яким мав би відповідати міністр.

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Зокрема, освітяни вимагають людину з бездоганною професійною репутацією, системним баченням та розумінням і відданістю цінностям реформ.

Також вони склали список фаворитів, які, на їхню думку, відповідають цим критеріям:

заступниця директора з наукової роботи Інституту математики Національної академії наук України Олександра Антонюк,

ректор Київського університету ім. Бориса Гринченка Віктор Огнев’юк,

директорка Київського ліцею бізнесу Людмила Паращенко.

Представники ініціативної групи "Дисергейт", які борються із плагіатом та відстоюють академічну доброчесність, також опублікували звернення до влади.

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