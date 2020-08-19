У Нетішині штрафують за годування безпритульних тварин у межах міста. Зоозахисники категорично проти

В місті Нетішин Хмельницької області обмежили можливості для підгодовування безпритульних тварин.

Про це йдеться на сайті Нетішинської міської ради.

"Забороняється підгодовувати безпритульних тварин на території житлової забудови міста, прибудинковій території, дитячих, спортивних майданчиках та у місцях дитячого відпочинку, зупинках громадського транспорту, території закладів освіти, культури, охорони здоров’я, фізичної культури й спорту, закладів громадського харчування, торгівлі, включаючи торгові ряди, ринки, парків, скверів, у місцях масового відпочинку населення, окрім спеціально відведених місць", – йдеться у документі.

І хоча саме рішення і зміни до нього опубліковані ще від 4 травня 2018 року, за словами зоозахисника та засновника проєкту UAnimals Олександра Тодорчука наразі за годування тварин у невизначених зонах оштрафували декількох людей.

"Їх оштрафували й вони нам про це написали", – сказав він в коментарі "Українській правді. Життя".

В місті Нетішин Хмельницької області обмежили можливості для підгодовування безпритульних тварин.

Фото: damedisso/Depositphotos

На сторінці UAnimals стверджують, що згідно із цим рішенням, будь-який житель Нетішина, який насмілиться погодувати вуличну тварину у місті, – може бути оштрафований на суму від 300 до 1360 грн.

"Вже зараз, жителів почали штрафувати та публічно про це заявляти у соц. мережах викликавши хвилю обурення небайдужих до тварин людей у місті й по всій Україні", – йдеться у повідомлені.

Як стверджує телеканалу Подділя-центр заступник голови нетішинської обласної ради Іван Романюк, проблем з тим, щоб тварини приходили годуватись в певне місце – немає.

"Визначене місце буде облаштоване, тварина буде там отримувати їжу і сенсу бігти в місто і щось ще шукати не буде", – каже він.

За думкою Тодорчука, такі правила лише призведуть до голодування тварин.

"Місцева влада, певно, розраховує на шалене зростання відвідуваності сайту завдяки собакам і котам, які вже купують ноутбуки, аби дізнатися про список "дозволених місць".

В майбутньому на сайті також з’явиться список місць, де в Нетішині можуть чірікати пташки та рости дерева", – пише він на своїй сторінці у Facebook.

Він також додає, що без відповідальності власників, програм стерилізації та адопції, на вулицях постійно з’являтимуться нові тварини.

"Ці тварини теж не знатимуть, куди треба мігрувати", – вважає Тодорчук.

Наразі проєкт UAnimals разом з юристами та депутатами міжфракційного об’єднання "Гуманна країна" розбираються у ситуації.



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