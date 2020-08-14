Чом і як цирк із тваринами шкодить психіці дітей. Пояснює психолог

Приблизно до 9 років дитина буквально сприймає оточуючий світ і практично не здатна до самостійної критичної оцінки подій.

Взаємодію дресирувальників та тварин на манежі малеча також сприймає як правильну, очікувану і позитивну форму поведінки.

Дитина приміряє ці ролі на себе і думає, що зможе так само поводитись в подібній ситуації, коли вона буде в ролі головного.

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Окрім того, дитина зазвичай опиняється в цирку з важливими для неї дорослими, яким вона довіряє і з якими відчуває себе у безпеці. Тож все, що відбувається в цей момент вона сприймає, як позитивний життєвий урок.

Більше того, навколо знаходиться велика маса людей, яка своєю реакцією впливає і на реакцію дитини.

Уявіть собі, що дитині не подобається те, що вона бачить на арені, їй страшно або неприємно, але навколо багато людей і таких же дітей як вона, радіють і аплодують.

Дитина може подумати, що це з нею щось не так, всі навколо сміються і вона теж починає сміятись, але не тому що їй зараз добре, а тому що відбувається соціальне зараження.

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Про психологічні ризики для дитини

В цирку з тваринами дитина може викривлено сприймати реальність і недосконало розуміти підтекст, критичності мислення в неї замало, як я казала вище.

І якщо вона опиниться в подібній ситуації в майбутньому, може повторити поведінку, яку перейняла під час вистави з тваринами.

Цирк може створити хибне сприйняття світу, де людина має домінувати над твариною, а сильний підкорювати слабкого.

З часом у мережі інтернет дитина дізнається жорстоку правду про дресирування та знущання над цирковими тваринами, як дикими, так і домашніми.

В цей момент у неї може похитнутися довіра до батьків, які чомусь приховували цю правду і підносили виступи з тваринами, як щось позитивне.

Яка у неї може бути реакція?

Шоку, непорозуміння, стресу та образи.

Більш рефлексивні діти можуть підійти до батьків із запитаннями і тоді станеться діалог і можна якось дитині пояснити ситуацію, а діти, які не захочуть про це поговорити, залишаться зі своїми переживаннями наодинці.

Про агресію на арені

Час від часу на арені тварини нападають на дресирувальників, або ж ті самі приміняють силу по відношенню до тварин.

Для дорослих це інколи стає малопомітною подією, в той час як у дитини це може викликати глибокі емоційні переживання, в деяких випадках – на рівні психоемоційного травмування.

У випадку подібної ситуації батькам обов’язково треба допомогти дитині пережити отриманий стрес як своїми силами, так і запросити психолога.

Про сприйняття тварин

По-перше, людям притаманний анімізм, ще з прадавніх часів, коли ми неживим предметам надаємо особистісних рис. А тваринам – тим паче.

По-друге, люди часто трактують поведінку тварин через призму емоцій, які властиві людині.

Нам здається що ми розуміємо чого хоче тварина, добре їй зараз або погано, але це не так. Тобто ми можемо помилятись в своїй інтерпретації поведінки тварин.

По-третє, якщо ми говоримо – чи може жорстока поведінка до тварин означати і жорстоку поведінку до людей, – так може.

Як приклад, у людини є багато накопиченої ненависті і енергії руйнування, але вона точно розуміє, що в разі прояву агресії в сторону людини – це буде каратися в соціумі.

Тоді вона знаходить когось більш беззахисного, на кого можна виплеснути фізично свої емоції, і зараз ми часто бачимо таку тенденцію, що об'єктом цього стають тварини.

Про виховну функцію

Я вважаю спекулятивною заяву, ніби тварин в цирку експлуатують заради реалізації освітньої функції, щоб чомусь навчити дітей.

В цирку ми бачимо диких або домашніх тварин, які одягнені в одяг, що вони не носять в живій природі і які роблять трюки не притаманні ним.

Це нетипова поведінка тварини, а отже виникає питання, яка ж освітня задача реалізовується?

Тут реалізовується викривлене уявлення дитини. Якщо батьки хочуть повести дитину з метою познайомити її з тваринами, показати що ми маємо співіснувати, поважати тварин, то цирк – це зовсім не те місце.

Нагадаємо, з 2016 року гуманістичний рух UAnimals бореться за заборону експлуатації тварин в цирках. Щороку із вимого заборони цирків з тваринами в Україні проходить Всеукраїнський марш за тварин.

Активістам вдалося добитися локальних заборон пересувних цирків з тваринами у кількох десятках українських міст.

Цього року український парламент має розглянути і всеукраїнську заборону. Долучитися до UAnimals і підтримати боротьбу за цирк без тварин можна за посиланням.

Анна Бойченко, дитячий та підлітковий психолог психоаналітичного напрямку, спеціально для УП.Життя

Титульне фото AndrewLozovyi/Depositphotos

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