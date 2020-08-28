У Міністерстві охорони здоров'я рекомендують освітнім закладам організовувати проведення занять на свіжому повітрі.
Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов на брифінгу 28 серпня.
"Ми радимо забезпечити проведення занять з деяких предметів на свіжому повітрі.
Яких саме предметів – це повинні визначати безпосередньо вчителі. Мабуть, залежно від навчального плану.
Якщо є така можливість і дозволяє погода – це було б корисно", – зазначив глава МОЗ.
|МОЗ рекомендує школам проводити заняття на свіжому повітрі.Фото RobertoJM/Depositphotos
Щодо інших змін в організації навчальних занять, то в оновлених правилах сказано, що всі заняття рекомендують проводити в одному і тому ж класі.
Це допоможе мінімізувати пересування.
Після кожного навчального заняття потрібно проводити провітрювання впродовж не менше 10 хвилин.
Крім того, заклади освіти мають створити можливість різного часу початку та закінчення занять (перерв) для різних класів та груп.
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